Шахтерам выплатят все долги по зарплате в течение двух месяцев, – новый премьер
Недавно назначенный руководитель Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, что долги шахтерам скоро погасят. Кроме того, новое правительство уже работает над программой, которая предотвратит образование новых долгов перед горняками.
Недавно Шмыгаль провел несколько встреч с шахтерами и знает об их проблемах из первоисточника. Об этом премьер рассказал в эфире программы "Право на власть".
О долгах Шахтерам выплатят более 650 миллионов гривен долгов, – Зеленский
По словам Дениса Шмыгаля в течение марта-апреля будет полностью оплачен имеющийся долг. Такой курс дал ему Зеленский, и он будет его придерживаться. И более того, в новом правительстве стоит задача не создавать новой задолженности перед горняками, несмотря на то, что большинство шахт в Украине являются убыточными. А это сложно, если решение о закрытии шахты является неприемлемым.
Не задача закрыть шахту, а вопрос, что делать с городами, которые живут от шахт. Это семьи, целые поселки, сопутствующий бизнес. Очень сложный вопрос, требующий непростого решения,
– сказал Шмыгаль.
Что известно о долгах шахтерам
- В течение 2019 года ряд государственных предприятий Украины заявлял о нехватке денег на выплату зарплат. Это привело к протестным акциям в разных городах Украины.
- Так, в ноябре 2019 года шахтеры "Первомайскуголь" в Луганской области двое суток не выходили из шахт, требуя выплатить им задолженность по зарплате, которая составила более 244 миллионов гривен.
- Региональное объединение Независимого профсоюза горняков Украины Червонограда 23 января перекрыло дорогу международного значения Львов – Рава-Русская из-за задержки зарплат. По состоянию на 16 января задолженность по выплате зарплаты перед Львовуголь составляет 317 миллионов 790 тысяч гривен (декабрь, ноябрь, частично октябрь 2019 года).
- Президент Владимир Зеленский поручил Министерству энергетики и защиты окружающей среды до конца февраля направить 22 миллиона гривен на погашение задолженности по зарплате шахтерам на шахте "Межиричанская" в Червонограде (Львовская область).
- Впоследствии Кабмин также выделил дополнительные 163 миллиона гривен на погашение долгов горнякам.