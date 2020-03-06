Шахтерам выплатят все долги по зарплате в течение двух месяцев, – новый премьер

Недавно назначенный руководитель Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, что долги шахтерам скоро погасят. Кроме того, новое правительство уже работает над программой, которая предотвратит образование новых долгов перед горняками.

Недавно Шмыгаль провел несколько встреч с шахтерами и знает об их проблемах из первоисточника. Об этом премьер рассказал в эфире программы "Право на власть".

О долгах Шахтерам выплатят более 650 миллионов гривен долгов, – Зеленский

По словам Дениса Шмыгаля в течение марта-апреля будет полностью оплачен имеющийся долг. Такой курс дал ему Зеленский, и он будет его придерживаться. И более того, в новом правительстве стоит задача не создавать новой задолженности перед горняками, несмотря на то, что большинство шахт в Украине являются убыточными. А это сложно, если решение о закрытии шахты является неприемлемым.

Не задача закрыть шахту, а вопрос, что делать с городами, которые живут от шахт. Это семьи, целые поселки, сопутствующий бизнес. Очень сложный вопрос, требующий непростого решения,

– сказал Шмыгаль.

Что известно о долгах шахтерам