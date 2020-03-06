Шахтарям виплатять усі борги із зарплат протягом двох місяців, – новий прем'єр
Нещодавно призначений керівник Кабміну Денис Шмигаль розповів, що борги шахтарям невдовзі погасять. Окрім того, новий уряд вже працює над програмою, що запобігатиме утворенню нових боргів перед гірниками.
Нещодавно Шмигаль мав декілька зустрічей із шахтарями та знає про їхні проблеми з першоджерела. Про це прем'єр розповів в ефірі програми "Право на владу".
Про борги Шахтарям виплатять понад 650 мільйонів гривень боргів, – Зеленський
За словами Дениса Шмигаля протягом березня-квітня буде вповні оплачений наявний борг. Такий курс дав йому Зеленський, і він буде його дотримуватися. Та більше того, в новому уряді стоїть завдання не створювати нової заборгованості перед гірниками, попри те, що більшість шахт в Україні є збитковими. А це складно, якщо рішення про закриття шахти є неприйнятним.
Не задача закрити шахту, а питання, що робити з містами, які живуть від шахт. Це сім'ї, цілі селища, супутній бізнес. Дуже складне питання, яке потребує непростого вирішення,
– сказав Шмигаль.
Що відомо про борги шахтарям
- Протягом 2019 року низка державних підприємств України заявляли про брак грошей на виплату зарплат. Це призвело до протестних акцій в різних містах України.
- Так, в листопаді 2019 року шахтарі "Первомайськвугілля" у Луганській області дві доби не виходили з шахт, вимагаючи виплатити їм заборговану зарплату, яка становила понад 244 мільйони гривень.
- Регіональне об’єднання Незалежної профспілки гірників України Червонограда 23 січня перекрило дорогу міжнародного значення Львів – Рава-Руська через затримки зарплат. Станом на 16 січня заборгованість з виплати зарплати перед Львіввугілля складає 317 мільйонів 790 тисяч гривень (грудень, листопад, частково жовтень 2019 року).
- Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища до кінця лютого направити 22 мільйони гривень на погашення заборгованості по зарплаті шахтарям на шахті "Межирічанська" у Червонограді (Львівська область).
- Згодом Кабмін також виділив додаткові 163 мільйони гривень на погашення боргів гірникам.