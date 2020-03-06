Шахтарям виплатять усі борги із зарплат протягом двох місяців, – новий прем'єр

Нещодавно призначений керівник Кабміну Денис Шмигаль розповів, що борги шахтарям невдовзі погасять. Окрім того, новий уряд вже працює над програмою, що запобігатиме утворенню нових боргів перед гірниками.

Нещодавно Шмигаль мав декілька зустрічей із шахтарями та знає про їхні проблеми з першоджерела. Про це прем'єр розповів в ефірі програми "Право на владу".

Про борги Шахтарям виплатять понад 650 мільйонів гривень боргів, – Зеленський

За словами Дениса Шмигаля протягом березня-квітня буде вповні оплачений наявний борг. Такий курс дав йому Зеленський, і він буде його дотримуватися. Та більше того, в новому уряді стоїть завдання не створювати нової заборгованості перед гірниками, попри те, що більшість шахт в Україні є збитковими. А це складно, якщо рішення про закриття шахти є неприйнятним.

Не задача закрити шахту, а питання, що робити з містами, які живуть від шахт. Це сім'ї, цілі селища, супутній бізнес. Дуже складне питання, яке потребує непростого вирішення,

– сказав Шмигаль.

Що відомо про борги шахтарям