Шахтеры из разных регионов Украины планируют начать 30 июня бессрочную акцию из-за задержки зарплат. Также будут требовать и увольнения Геруса с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики. Сам депутат на такой анонс уже отреагировал.

Протест шахтеров

Прежде всего шахтеры будут требовать вернуть им долги по зарплатам, которые по состоянию на 24 июня составили более 620 миллионов гривен. Об этом в своем фейсбуке сообщил председатель профсоюза горняков, нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец.

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Требования горняков:

погашение задолженности перед шахтерами;

возвращение государственным предприятиям денег за добытый уголь;

отставка Андрея Геруса с поста председателя комитета Рады по вопросам энергетики;

обеспечение стабильной работы шахт;

запрет импорта электроэнергии и угля из России и Беларуси;

восстановление работы блоков ТЭС, которые были переоборудованы из антрацитового угля на газовую группу.

Как на это реагирует Андрей Герус

Народный депутат убежден, что у горняков нет причин протестовать. Мол, пока государство задолжало только часть зарплаты за май, а это – не причина выходить на протест.

Он заявил, что большинство шахтеров, которые собираются на протесты, это работники шахт компании ДТЭК. В частности, проблемы возникли на шахтах "ДТЭК Добропольеуголь".

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По словам Геруса, эти шахты переданы компании в аренду еще в 2010 году, а в прошлом году они продавали уголь по тарифам "Роттердам+", что приносило владельцам миллиардные прибыли.

В апреле 2020 года ухудшилась конъюнктура, компания приостановила экспорт электроэнергии в Венгрию и не осуществляет экспорт угля. Соответственно снижаются потребности в угле и компания приостанавливает добычу,

– рассказал Андрей Герус.

Он убежден, что украинский энергетический рынок – это негативный пример участия бизнеса в конкретной отрасли.

"Бизнес выжимает сверхприбыли в частные карманы, не инвестирует в технологичность и конкурентоспособность, а потом все проблемы сбрасывают на государство. Используя шантаж, манипулирование шахтерами, скупая политиков и включая пропаганду на своих телевизионных каналах", – заявил нардеп.