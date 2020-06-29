Шахтарі з різних регіонів України планують розпочати 30 червня безстрокову акцію через затримку зарплат. Також вимагатимуть і звільнення Геруса з посади голови комітету Верховної Ради з питань енергетики. Сам депутат на такий анонс уже відреагував.

Протест шахтарів

Передовсім шахтарі вимагатимуть повернути їм борги по зарплатах, які станом на 24 червня становили понад 620 мільйонів гривень. Про це у своєму фейсбуці повідомив голова профспілки гірників, нардеп від "Батьківщини" Михайло Волинець.

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Вимоги гірників:

погашення заборгованості перед шахтарями;

повернення державним підприємствам грошей за видобуте вугілля;

відставка Андрія Геруса з поста голови комітету Ради з питань енергетики;

забезпечення стабільної роботи шахт;

заборона імпорту електроенергії й вугілля з Росії і Білорусі;

відновлення роботи блоків ТЕС, що були переобладнані з антрацитного вугілля на газову групу.

Як на це реагує Андрій Герус

Народний депутат переконаний, що в гірників немає причин протестувати. Мовляв, наразі держава заборгувала лише частину зарплат за травень, а це – не причина виходити на протест.

Він заявив, що більшість шахтарів, які збираються на протести, це працівники копалень компанії ДТЕК. Зокрема, проблеми виникли на шахтах "ДТЕК Добропіллявугілля".

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За словами Геруса, ці шахти передані компанії в оренду ще у 2010 році, а минулого року вони продавали вугілля за тарифами "Роттердам+", що приносило власникам мільярдні прибутки.

У квітні 2020 погіршилася кон'юнктура, компанія призупинила експорт електроенергії в Угорщину й не здійснює експорт вугілля. Відповідно знижуються потреби у вугіллі й компанія призупиняє видобуток,

– розповів Андрій Герус.

Він переконаний, що український енергетичний ринок – це негативний приклад участі бізнесу в конкретній галузі.

"Бізнес вижимає надприбутки у приватні кишені, не інвестує в технологічність і конкурентоздатність, а потім всі проблеми скидають на державу. Використовуючи шантаж, маніпулювання шахтарями, скуповуючи політиків та включаючи пропаганду на своїх телевізійних каналах", – заявив нардеп.