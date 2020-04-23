Шакалы "оккупировали" пустой из-за карантина парк в Израиле: интересные фото

В израильском Тель-Авиве десятки шакалов начали занимать парк Яркон. Раньше животные никогда не выходили днем в центральные части парка, однако теперь карантин из-за коронавируса полностью изменил ситуацию.

Зазвичай шакали більш боязкі – вони живуть на безлюдних околицях парку і виходять на доріжки лише ввечері, коли нікого немає, щоб знайти залишки їжі в смітті, пише Times of Israel.

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Однак після введення карантину для непоширення коронавірусу парки в Ізраїлі стали практично безлюдними. Тож шакалам доводиться розширювати території для пошуку їжі. Хижаки вже зайняли деякі доріжки і спокійно ходять по парку вдень.



Шакали "окупували" парк в Ізраїлі / фото AFP

Наразі жодних інцидентів між тваринами і людьми не було. Однак зоологи попереджають: якщо рідкісні відвідувачі парку будуть продовжувати годувати тварин м'ясом, вони можуть змінити поведінку.

Як тільки дика тварина встановлює зв'язок "людина = їжа", існує небезпека, що вони почнуть наближатися до людей в очікуванні отримати їжу. Це може бути маленька дитина або доросла людина, їм все одно. Дайте їм спокій, не годуйте,

– наголошує зоолог Ярів Маличі.

Шакали гуляють в парку Яркон в Ізраїлі: фото AFP

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