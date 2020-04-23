Шакалы "оккупировали" пустой из-за карантина парк в Израиле: интересные фото
В израильском Тель-Авиве десятки шакалов начали занимать парк Яркон. Раньше животные никогда не выходили днем в центральные части парка, однако теперь карантин из-за коронавируса полностью изменил ситуацию.
Зазвичай шакали більш боязкі – вони живуть на безлюдних околицях парку і виходять на доріжки лише ввечері, коли нікого немає, щоб знайти залишки їжі в смітті, пише Times of Israel.
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Однак після введення карантину для непоширення коронавірусу парки в Ізраїлі стали практично безлюдними. Тож шакалам доводиться розширювати території для пошуку їжі. Хижаки вже зайняли деякі доріжки і спокійно ходять по парку вдень.
Шакали "окупували" парк в Ізраїлі / фото AFP
Наразі жодних інцидентів між тваринами і людьми не було. Однак зоологи попереджають: якщо рідкісні відвідувачі парку будуть продовжувати годувати тварин м'ясом, вони можуть змінити поведінку.
Як тільки дика тварина встановлює зв'язок "людина = їжа", існує небезпека, що вони почнуть наближатися до людей в очікуванні отримати їжу. Це може бути маленька дитина або доросла людина, їм все одно. Дайте їм спокій, не годуйте,
– наголошує зоолог Ярів Маличі.
Шакали гуляють в парку Яркон в Ізраїлі: фото AFP
Коронавірус в Ізраїлі: основне
- В Ізраїлі станом на 23 квітня зафіксували 14 592 випадків коронавірусу. Понад 5 тисяч осіб вже одужали, ще майже 200, на жаль, померли.
- Уряд запровадив жорсткий карантин у країні, зокрема закрили всі синагоги, мечеті та церкви.
- Ізраїльтянам заборонили залишати свої будинки, за винятком короткого списку допустимих причин.
- Штраф за порушення режиму карантину – приблизно 1400 доларів США. Вулиці патрулює поліція та військовослужбовці.
- Однак 19 квітня карантин в Ізраїлі послабили: на робочих місцях в різних фірмах і структурах дозволили перебувати до 30% співробітників; почав працювати громадський транспорт.
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