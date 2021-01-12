Житель Якутии Александр Габышев, который собирался своими силами отправить Путина в ад, заявил о подготовке к новому походу на Москву. На этот раз путешествие планирует на белом коне.

Якутский шаман Александр Габышев намерен совершить еще один поход на Москву. Он призывает всех желающих россиян присоединиться к нему, сообщает Meduza. Сам шаман никому не рассказывал о цели похода, однако предыдущие свои путешествия он проводил с целью проведения обряда "изгнания Путина".

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Поход путешественник запланировал на март 2021 года. По его словам, путешествие начнется из Якутска. Основная часть сторонников, как ожидается, присоединится к Габышеву в Иркутске. Сам шаман планирует отправиться в Москву на белом коне, а его сторонники – на автомобилях.

Из Якутска тоже добровольцев наберу в свой отряд. Я должен обязательно посетить Алтай вместе с вами – это тоже место силы всей России. Затем пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там и до Москвы уже рукой подать. Так что в темпе будет наш поход – я на коне, вы на технике, так что ребята все будет выполнено, как сказано,

– заявил шаман.

Прошлые попытки шамана "выгнать Путина"

Александр Габышев весной 2019 года отправился в первый пеший поход из Якутска в Москву для "изгнания Путина". Однако его вместе с другими участниками похода задержали сотрудники правоохранительных органов России.

Впервые Габышева задержали в качестве подозреваемого по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Впоследствии шамана направили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Впрочем, в психбольнице мужчину признали невменяемым.

В декабре 2019 года Габышев пошел во второй поход. Его снова задержали и оштрафовали за неповиновение силовикам.

Третью попытку Габышев планировал сначала на март, а затем на лето 2020 года. Он хотел отправиться в поход на лошадях. Однако его поместили на лечение в психиатрическую больницу, где он провел около двух месяцев.

Зачем шаман идет в Москву "выгонять Путина"

Габышев считает президента России порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману. Ранее он провел массовый митинг в Чите, на который собралось более 700 человек. Главный лозунг митинга – "Россия без Путина". Шаман сообщил, что вышел из Якутии весной и в Москву планирует дойти через два года. Он утверждает, что бог ему сказал, что "Путин не человек, а демон, и он должен его изгнать". Шаман уточнил, что пока его действия – мирные: народные собрания и митинги. Однако, если это не поможет, он готов применить и "другие методы".