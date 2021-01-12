Житель Якутії Олександр Габишев, який збирався своїми силами відправити Путіна у пекло, заявив про підготовку до нового походу на Москву. Цього разу подорож планує на білому коні.

Якутський шаман Олександр Габишев має намір здійснити ще один похід на Москву. Він закликає всіх бажаючих росіян приєднатися до нього, повідомляє Meduza. Сам шаман нікому не розповідав про мету походу, однак попередні свої подорожі він проводив з метою проведення обряду "вигнання Путіна".

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Похід мандрівник запланував на березень 2021 року. За його словами, подорож розпочнеться з Якутська. Основна частина прихильників, як очікується, приєднається до Габишева в Іркутську. Сам шаман планує відправитися в Москву на білому коні, а його прихильники – на автомобілях.

З Якутська теж добровольців наберу в свій загін. Я повинен обов'язково відвідати Алтай разом з вами – це теж місце сили всієї Росії. Потім пройдемо через весь Сибір, дійдемо до уральських територій, а там і до Москви вже рукою подати. Так що в темпі буде наш похід – я на коні, ви на техніці, так що хлопці все буде виконано, як сказано,

– заявив шаман.

Минулі спроби шамана "вигнати Путіна"

Олександр Габишев весною 2019 роки відправився в перший піший похід з Якутська в Москву для "вигнання Путіна". Однак його разом з іншими учасниками походу затримали працівники правоохороних органів Росії.

Вперше Габишева затримали як підозрюваного в справі про публічні заклики до екстремістської діяльності.

Згодом шамана скерували до Якутського республіканського психоневрологічного диспансеру. Утім, у психлікарні чоловіка визнали неосудним.

В грудні 2019 року Габишев пішов у другій похід. Його знову затримали і оштрафували за непокору силовикам.

Третю спробу Габишев планував спочатку на березень, а потім на літо 2020 року. Він хотів відправитися в похід на конях. Однак його помістили на лікування в психіатричну лікарню, де він провів близько двох місяців.

Навіщо шаман йде в Москву "виганяти Путіна"

Габишев вважає президента Росії породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману. Раніше він провів масовий мітинг в Читі, на який зібралось понад 700 осіб. Головне гасло мітингу – "Росія без Путіна". Шаман повідомив, що вийшов з Якутії навесні і до Москви планує дійти через два роки. Він стверджує, що бог йому сказав, що "Путін не людина, а демон, і він повинен його вигнати". Шаман уточнив, що поки його дії – мирні: народні збори і мітинги. Однак, якщо це не допоможе, він готовий застосувати й "інші методи".