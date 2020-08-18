Йшов на Москву виганяти Путіна: суд визнав законним примусове лікування шамана Габишева
Верховний суд Якутії визнав законним рішення про примусове лікування шамана Олександра Габишева у психоневрологічному диспансері. Якутський шаман прославився тим, що називав Володимира Путіна демоном і збирався своїми силами відправити його у пекло.
Суд не задовольнив скарги захисту Олександра Габишева. Про це правозахисник Олексій Прянишников повідомив проєкту "Радіо Свобода Сибір. Релії".
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Позиція захисту шамана
Адвокат Габишева заявив: експертизи лікарів Якутського психоневрологічного диспансеру не можна розглядати як докази, адже заклад є однією зі сторін у справі, яку розглядає суд. Отже говорити про незаангажованість висновків місцевих психіатрів не можна.
Що розповів Габишев про лікування
Під час засідання у залі суду був і сам Олександр Габишев. Шаман зізнався, що вже відчув на собі негативні наслідки примусового лікування. Після виписки з диспансеру він повсякчас відчуває дивну млявість та сонливість.
Лише суспільний розголос та активна підтримка ЗМІ допомогли Габишеву 22 липня вийти на волю. Інакше лікування, термін якого суд не встановив, могло тривати скільки завгодно і завдати непоправної шкоди фізичному та моральному здоров'ю чоловіка.
Що відомо про "боротьбу" Габишева з Путіним
- Якутський шаман Олександр Габишев заявляє, що бог сказав йому: "Путін не людина, а демон". За словами Габишева, саме він має вигнати породження пекла з Кремля.
- У березні 2019 року шаман вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна". Габишеву вдалося подолати понад дві тисячі кілометрів.
- У липні Габишев під гаслом "Росія без Путіна" зібрав мітинг у місті Чита. Підтримати шамана прийшло понад 700 осіб.
- Восени 2019 року Габишева затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області.
- 2 червня 2020 року суд прийняв рішення про примусове лікування Габишева у Якутському психоневрологічному диспансері.
- Правозахисний російський центр "Меморіал" визнав шамана політичним в’язнем.
- ЗМІ та суспільство підтримали шамана. Справа набула розголосу.
- У столиці Бурятії три дні тривали мітинги. Люди вимагали звільнити Габишева. Тоді влада прийняла рішення про розгін мирних протестувальників. Багатьох затримали.
- Провладні шамани провели обряд заради процвітання Путіна і Ко: спалили живцем 5 верблюдів. Тоді один із учасників обряду заявив, що "жертвопринесення – це наш внесок у зміцнення держави".