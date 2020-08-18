Верховний суд Якутії визнав законним рішення про примусове лікування шамана Олександра Габишева у психоневрологічному диспансері. Якутський шаман прославився тим, що називав Володимира Путіна демоном і збирався своїми силами відправити його у пекло.

Суд не задовольнив скарги захисту Олександра Габишева. Про це правозахисник Олексій Прянишников повідомив проєкту "Радіо Свобода Сибір. Релії".

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Позиція захисту шамана

Адвокат Габишева заявив: експертизи лікарів Якутського психоневрологічного диспансеру не можна розглядати як докази, адже заклад є однією зі сторін у справі, яку розглядає суд. Отже говорити про незаангажованість висновків місцевих психіатрів не можна.

Що розповів Габишев про лікування

Під час засідання у залі суду був і сам Олександр Габишев. Шаман зізнався, що вже відчув на собі негативні наслідки примусового лікування. Після виписки з диспансеру він повсякчас відчуває дивну млявість та сонливість.

Лише суспільний розголос та активна підтримка ЗМІ допомогли Габишеву 22 липня вийти на волю. Інакше лікування, термін якого суд не встановив, могло тривати скільки завгодно і завдати непоправної шкоди фізичному та моральному здоров'ю чоловіка.

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