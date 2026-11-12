Зеленский заявил о "окне возможностей" для завершения войны до 2027 года

Об этом президент заявил 11 ноября во время пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином в Дублине.

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Почему сейчас есть возможность добиться результата в переговорах?

Зеленский пояснил, что в 2027 году политический ландшафт в Европе может измениться, а в США изменения уже происходят после промежуточных выборов в Конгресс.

Изменения политического ландшафта в Европе могут произойти в 27-м году. Мы понимаем, какие именно. И точно так же мы видим, что изменения уже происходят в Соединенных Штатах Америки. И поэтому сегодня действительно существует эта возможность, это "окно возможностей", когда все те участники, которые сейчас занимаются переговорным процессом, действительно хотят добиться результата еще до 27-го года– сказал президент.

Глава государства отметил, что во время двухдневных переговоров в Абу-Даби не было негатива.

Важно, что американцы отправились с конкретными предложениями к Путину. Мне бы очень хотелось, чтобы они с конкретными предложениями вернулись в Дублин. Я не очень в это верю… но надежда есть. Мы понимаем, с кем имеем дело… но может ли быть прогресс – да– заявил Зеленский.

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Он добавил, что многое будет зависеть от формата диалога США с Россией. Американская переговорная команда также заинтересована в том, чтобы добиться результата до конца 2026 года.

Зеленский сообщил, что в ходе переговоров поднимались вопросы о прекращении огня, в частности касающиеся энергетики, морского пространства и критической инфраструктуры. Однако российская сторона заявила, что ее представители не имеют мандата отвечать на эти вопросы.

Он подчеркнул, что Украина, которая продолжает подвергаться российским атакам, стремится достичь результата в переговорном процессе до конца года и будет делать для этого все возможное.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что американская сторона пытается найти " различные варианты решения территориального вопроса " по поводу Донбасса, чтобы остановить войну. В ходе переговоров представители США регулярно поднимают тему возможного ухода Украины со своих территорий.