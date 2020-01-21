Шансы есть у всех, – председатель совета НБУ о возможном возвращении "Приватбанка" Коломойскому

Между государством и бывшими владельцами "Приватбанка" должен состояться конструктивный диалог. Сейчас же все сводится к вопросу роста судебных расходов.

НБУ потратил почти миллиард гривен на судебные тяжбы в инстанциях различных уровней по делу "Приватбанка". Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в интервью "Главкому".

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Данилишин при этом отметил, что средства, которые "Приват" тратит на суды с бывшим владельцем, могли бы поступить в бюджет. На вопрос, есть ли у Коломойского шансы вернуть себе банк, он ответил: "Шансы есть у всех".

Здесь я полностью разделяю позицию президента Владимира Зеленского: в каждом деле мы должны защищать интересы государства Украина, каждого украинца. Этот вопрос или судебных решений, или других процедур: все зависит от того, что он предложит государству и какую тактику выберут нынешние владельцы банка,

– отметил он.

Данилишин отметил, что сторонам необходим "конструктив".

"Возможно, больше нужно защитить свою деловую репутацию? Но это вопрос к Игорю Валерьевичу. Этот вопрос деловых конструктивных переговоров бывших и нынешних владельцев, я призываю к конструктивному диалогу", – сказал глава совета НБУ.

В то же время Данилишин объяснил, если по "Приватбанку" "одна из сторон не инициирует мировое соглашение", то он будет готов к приватизации после завершения судебных процессов. На это может уйти 3-5 лет.

Дело "Приватбанка": основное

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.

Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию на более чем 155 миллиардов гривен.

Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.

Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.

Сейчас по делу "Приватбанка" продолжается более 600 судов различного уровня.