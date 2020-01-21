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      Шанси є у всіх, – голова ради НБУ про можливе повернення "Приватбанку" Коломойському

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      В НБУ оцінили шанси повернення "Приватбанку" Коломойському / bank.gov.ua

      Між державою і колишніми власниками "Приватбанку" повинен відбутися конструктивний діалог. Наразі ж усе зводиться до питання зростання судових витрат.

      НБУ витратив майже мільярд гривень на судові тяжби в інстанціях різних рівнів по справі "Приватбанку". Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин в інтерв’ю "Главкому".

      До теми: Ексвласники "Приватбанку" подали 285 нових позовів через націоналізацію

      Данилишин при цьому зазначив, що кошти, які "Приват" витрачає на суди з колишнім власником, могли б надійти до бюджету. На запитання, чи є у Коломойського шанси повернути собі банк, він відповів: "Шанси є у всіх".

      Тут я повністю поділяю позицію президента Володимира Зеленського: в кожній справі ми маємо захищати інтереси держави Україна, кожного українця. Це питання або судових рішень, або інших процедур: все залежить від того, що він запропонує державі і яку тактику виберуть теперішні власники банку,
      – зазначив він.

      Данилишин зазначив, що сторонам необхідний "конструктив".

      "Можливо, більш потрібно захистити свою ділову репутацію? Але це питання до Ігоря Валерійовича. Це питання ділових конструктивних переговорів колишніх і теперішніх власників, я закликаю до конструктивного діалогу", – сказав голова ради НБУ.

      Водночас Данилишин пояснив, якщо по "Приватбанку" "одна зі сторін не ініціює мирову угоду", то він буде готовий до приватизації після завершення судових процесів. На це може піти 3-5 років.

      Справа "Приватбанку": основне

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

      Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку". У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

      • 15 жовтня "Приватбанк" здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Уельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова.
      • Судді вирішили, що "Приватбанк" має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування в сумі близько 3 мільярдів доларів. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

      Наразі у справі "Приватбанку" триває понад 600 судів різного рівня. 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Приватбанк Ігор Коломойський НБУ Новини політики
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