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      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Шансы Гройсмана пойти в новый парламент не слишком большие, – политический обозреватель

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      Глава правительства Владимир Гройсман во время брифинга с журналистами сообщил, что уйдет в отставку. Известно, что заявление об увольнении премьер-министр планирует подписать 22 мая, сразу после заседания правительства. Однако, по закону, для того, чтобы сложить полномочия правительству Гройсмана, должно сформироваться новое.

      Как отметил политический обозреватель Леонид Швец в прямом эфире 24 канала, правительство продолжит исполнять свои обязанности до создания Кабмина, а сам Владимир Гройсман и другие министры станут исполняющими обязанности.

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      Он предположил, что такой шаг даст украинцам понимание, что страна спокойно может жить без министров, однако кардинально ничего не изменится. Он напомнил, что исполняющий обязанности министра имеет такие же полномочия, как и сам министр. Кроме того, у всех министров есть заместители, поэтому власть точно не останется без присмотра.

      Шансы Гройсмана уйти в новый парламент не слишком большие, ведь он не очень популярен среди населения, поэтому желаемую поддержку он может не получить. Он действительно не был худшим премьером Украины, но и лучшим тоже не стал,
      – сказал Швец.

      Для того, чтобы не потерять кредит доверия к парламентским выборам, по мнению политического обозревателя, Владимир Гройсман должен выстроить конструктивную программу, вместо голословной критики предшественников.

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      Чем запомнилось премьерство Гройсмана?Глава правительства три года довольно насыщенно работал на своей должности. 14 апреля 2016 года Верховная Рада Украины проголосовала за отставку правительства Арсения Яценюка (который и пригласил Гройсмана в Кабмин). Одновременно депутаты проголосовали за назначение Гройсмана премьер-министром – его поддержали 257 депутатов из фракций "БПП", "Народного фронта", группы "Возрождение" и группы "Воля народа". На момент своего назначения Гройсман воспринимался исключительно как человек президента Петра Порошенко, декоративная фигура и символ узурпации власти, стагнации системы и тотальной коррупции. Однако Гройсман оказался настолько амбициозным политиком, постепенно он выделился в совершенно самостоятельную фигуру, которая даже решалась на конфликты с президентом.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Владимир Гройсман Отставка Гройсмана
      Источник: 24 канал
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