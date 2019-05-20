22:09
20 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нове свято для росіян. Церква для нечисті
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 травня
      Вєсті.UA: Фішечки інавгурації Зеленського. Ребрендинг партії "Народний фронт"
      Вєсті.UA
      21:45, сьогодні
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Шанси Гройсмана піти у новий парламент не надто великі, – політичний оглядач

      47 Читать новость на русском

      Очільник уряду Володимир Гройсман під час брифінгу з журналістами повідомив, що піде у відставку. Відомо, що заяву на звільнення прем'єр-міністр планує підписати 22 травня, одразу після засідання уряду. Однак, за законом, для того, щоб скласти повноваження уряду Гройсмана, має сформуватися новий.

      Як зазначив політичний оглядач Леонід Швець у прямому ефірі 24 каналу, уряд продовжить виконувати свої обов'язки до створення Кабміну, а сам Володимир Гройсман та інші міністри стануть виконувачами обов'язків.

      Читайте також: Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку

      Він припустив, що такий крок дасть українцям розуміння, що країна спокійно може жити й без міністрів, однак кардинально нічого не зміниться. Він нагадав, що виконувач обов'язки міністра має такі ж повноваження, як і сам міністр. Крім того, у всіх міністрів є заступники. тому влада точно не залишиться без нагляду. 

      Шанси Гройсмана піти у новий парламент не надто великі, адже він не дуже популярний серед населення, тому бажану підтримку він може не отримати. Він дійсно не був найгіршим прем'єром України, але й найкращим теж не став,
      – сказав Швець.

      Для того, аби не втратити кредит довіри до парламентських виборів, на думку політичного оглядача, Володимир Гройсман має вибудувати конструктивну програму, замість голослівної критики попередників.

      Позачергові парламентські вибори
      Позачергові вибори до Верховної Ради

      Чим запам'яталося прем'єрство Гройсмана?Глава уряду три роки доволі насичено працював на своїй посаді. 14 квітня 2016 року Верховна Рада України проголосувала за відставку уряду Арсенія Яценюка (який і запросив Гройсмана до Кабміну). Одночасно депутати проголосували за призначення Гройсмана прем'єр-міністром – його підтримали 257 депутатів із фракцій "БПП", "Народного фронту", групи "Відродження" та групи "Воля народу". На момент свого призначення Гройсман сприймався виключно як людина президента Петра Порошенка, декоративна фігура і символ узурпації влади, стагнації системи й тотальної корупції. Однак Гройсман виявився настільки амбітним політиком, що поступово він виокремився в абсолютно самостійну фігуру, яка навіть зважувалась на конфлікти із президентом.

       

      blog_ava
      Порошенко планує балотуватися у президенти на виборах у 2024 році
      сьогодні
      8422
      Теги: Новини України Новини політики Відставка Гройсмана Володимир Гройсман Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Що означає промова Зеленського у Верховній Раді: пояснюємо нюанси
      сьогодні , 22:01 Що означає промова Зеленського у Верховній Раді: пояснюємо нюанси
      Анастасія Кримова 1605
      Гройсман і міністри: чим Україні запам’ятається поки що чинний уряд
      сьогодні , 21:03 Гройсман і міністри: чим Україні запам’ятається поки що чинний уряд
      Євгенія Мазур 775
      Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського
      сьогодні , 20:01 Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського
      Світлана Попова 5609
      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      сьогодні , 17:38 Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      Артем Овдієнко 4007
      Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку
      сьогодні , 17:36 Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку
      6486
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук