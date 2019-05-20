Шанси Гройсмана піти у новий парламент не надто великі, – політичний оглядач

Очільник уряду Володимир Гройсман під час брифінгу з журналістами повідомив, що піде у відставку. Відомо, що заяву на звільнення прем'єр-міністр планує підписати 22 травня, одразу після засідання уряду. Однак, за законом, для того, щоб скласти повноваження уряду Гройсмана, має сформуватися новий.

Як зазначив політичний оглядач Леонід Швець у прямому ефірі 24 каналу, уряд продовжить виконувати свої обов'язки до створення Кабміну, а сам Володимир Гройсман та інші міністри стануть виконувачами обов'язків.

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Він припустив, що такий крок дасть українцям розуміння, що країна спокійно може жити й без міністрів, однак кардинально нічого не зміниться. Він нагадав, що виконувач обов'язки міністра має такі ж повноваження, як і сам міністр. Крім того, у всіх міністрів є заступники. тому влада точно не залишиться без нагляду.

Шанси Гройсмана піти у новий парламент не надто великі, адже він не дуже популярний серед населення, тому бажану підтримку він може не отримати. Він дійсно не був найгіршим прем'єром України, але й найкращим теж не став,

– сказав Швець.

Для того, аби не втратити кредит довіри до парламентських виборів, на думку політичного оглядача, Володимир Гройсман має вибудувати конструктивну програму, замість голослівної критики попередників.



Позачергові вибори до Верховної Ради

Чим запам'яталося прем'єрство Гройсмана?Глава уряду три роки доволі насичено працював на своїй посаді. 14 квітня 2016 року Верховна Рада України проголосувала за відставку уряду Арсенія Яценюка (який і запросив Гройсмана до Кабміну). Одночасно депутати проголосували за призначення Гройсмана прем'єр-міністром – його підтримали 257 депутатів із фракцій "БПП", "Народного фронту", групи "Відродження" та групи "Воля народу". На момент свого призначення Гройсман сприймався виключно як людина президента Петра Порошенка, декоративна фігура і символ узурпації влади, стагнації системи й тотальної корупції. Однак Гройсман виявився настільки амбітним політиком, що поступово він виокремився в абсолютно самостійну фігуру, яка навіть зважувалась на конфлікти із президентом.