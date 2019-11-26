Шантажисты из ДТЭК Ахметова оказались крупнейшими импортерами электроэнергии в Украину
В октябре 2019 года компания ДТЭК была крупнейшим импортером электроэнергии в Украину по всем направлениям.
Об этом свидетельствуют данные, полученные "Нашими деньгами" от источника в Министерстве энергетики.
Компания Рината Ахметова по всем направлениям завела в Украину 228 тысяч МВт * ч. Это вдвое больше, чем следующие по размеру импортеры ООО "Юнайтед Энерджи" из окружения Игоря Коломойского и ООО "Эру трейдинг" партнеров Андрея Фаворова, главы газового бизнеса "Нафтогаза Украины".
|Величина отриманої пропускної спроможності, МВт*год
|Величина використанної пропускної спроможності, МВт*г
|1. ТОВ ДТЕК
|641 507
|227 781
|2. ТОВ «Юнайтед Енерджі»
|108 150
|105 750
|3. «ЕРУ Трейдінг»
|365 252
|103 053
|4. Донбасенерго
|428 267
|52 478
|5. ТОВ ТАС Енергія країни
|222 230
|21 080
|6. ТОВ Нова-Енергетична-Компанія
|18 760
|12 964
|7. ПП Некст Ойл Трейд
|12 332
|11 507
|8. ТОВ І Джі Еф Трейдінг
|8 753
|7 370
|9. ТОВ Джен-Ай Київ
|9 575
|6 337
|10. ТОВ ТЕК
|1 972
|1 749
|11. ТОВ ЕТГ
|57
|55
ДТЭК лидировал в поставках энергии и с направления России и Беларуси в Украину (136 тыс МВт*ч), и из Европы в Бурштынский энергоостров (91 МВт*ч) – это территория Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, на которой проживают около 3 млн украинцев.
При этом при поставках из Словакии компания Ахметова является крупнейшим импортером по доле полученной пропускной способности (66%). Но свою способность ДТЭК использовал меньше всех импортеров - лишь на 48% (таблицы в конце текста). Как сообщали "Наши деньги", следствием недопоставок стало поддержание в Бурштынском острове самой высокой цены электроэнергии по сравнению с остальной Украиной (желтая линия на графике – Бурштынский энергоостров, черная – Объединенная энергосистема Украины):
Поставки электроэнергии в Бурштынский энергоостров возможны исключительно только с теплоэнергостанций "ДТЭК-Західнерего" и из Словакии и Венгрии. С остальной Украины, а также из России и Беларуси поставлять туда электроэнергии невозможно по техническим причинам – из-за отсутствия специальных устройств, которые могут объединить различные энергосистемы – европейскую и советскую.
Вместе с тем, на днях компания ДТЭК объявила о приостановке производства электроэнергии в Бурштынском острове. Одним из требований группы Ахметова стало прекратить импорт энергии из России, который никоим образом не влияет на состояние в Бурштынском острове, но уменьшает цену на остальной территории Украины, что приводит к недополучению прибыли группой ДТЭК.
Антимонопольный комитет объявил о расследовании действий ДТЭК в Бурштынском энергоострове. По предварительным оценкам, группе Ахметова по этому делу будет грозить только штраф, а не принудительное разделение. Следовательно ДТЭК может заблокировать денежные санкции в судах и продолжить монопольный контроль над Западной Украиной.
|Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином Словакія – Україна
|Жовтень 2019 рік
|Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год)
|Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год)
|Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год)
|Доля отриманої пропускної спроможності (%)
|Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%)
|ТОВ ДТЕК
|288 000
|189 941
|91 141
|66,0%
|48%
|ЕРУ Трейдінг
|288 000
|31 476
|31 026
|10,9%
|99%
|ПП Некст Ойл Трейд
|288 000
|12 332
|11 507
|4,3%
|93,3%
|ТОВ НЕК
|288 000
|13 720
|8 764
|4,8%
|63,9%
|ТОВ Джен-Ай Київ
|288 000
|9 575
|6 337
|3,3%
|66,2%
|ТОВ ТЕК
|288 000
|1 972
|1 749
|0,7%
|88,7%
|Донбасенерго
|288 000
|412
|394
|0,1%
|96%
|ТОВ ЕТГ
|288 000
|57
|55
|0,02%
|96,5%
|Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином Угорщина – Україна
|Жовтень 2019 рік
|Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год)
|Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год)
|Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год)
|Доля отриманої пропускної спроможності (%)
|Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%)
|ТОВ ДТЕК
|648 000
|74 051
|0
|11,4%
|0%
|ЕРУ Трейдінг
|648 000
|117 546
|46 847
|18,1%
|40%
|Донбасенерго
|648 000
|95 360
|10 134
|14,7%
|11%
|Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином країн, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Білорусь, Росія) – Україна
|Жовтень 2019 рік
|Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год)
|Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год)
|Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год)
|Доля отриманої пропускної спроможності (%)
|Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%)
|ТОВ ДТЕК
|2 232 000
|377 515
|136 640
|16,9%
|36,2%
|Донбасенерго
|2 232 000
|332 495
|41 950
|14,9%
|12,6%
|ЕРУ Трейдінг
|2 232 000
|227 858
|28 450
|10,2%
|12,5%
|ТОВ ТАС Енергія країни
|2 232 000
|222 230
|21 080
|10,0%
|9,5%
|ТОВ І Джі Еф Трейдінг
|2 232 000
|5 040
|4 200
|0,2%
|83,3%
|ТОВ Нова-Енергетична-Компанія
|0
|0
|0
|#ДЕЛ/0!
|#ДЕЛ/0!
После публикации этой информации директор по коммуникациям ДТЭК Ирина Милютина сообщила, что импорт электроэнергии из России компания не осуществляла и не осуществляет". Импорт из Беларуси и европейских стран Милютина не комментировала.
Юрий Николов, "Наши деньги"