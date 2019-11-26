Шантажисты из ДТЭК Ахметова оказались крупнейшими импортерами электроэнергии в Украину

В октябре 2019 года компания ДТЭК была крупнейшим импортером электроэнергии в Украину по всем направлениям.

Об этом свидетельствуют данные, полученные "Нашими деньгами" от источника в Министерстве энергетики.

Компания Рината Ахметова по всем направлениям завела в Украину 228 тысяч МВт * ч. Это вдвое больше, чем следующие по размеру импортеры ООО "Юнайтед Энерджи" из окружения Игоря Коломойского и ООО "Эру трейдинг" партнеров Андрея Фаворова, главы газового бизнеса "Нафтогаза Украины".

Величина отриманої пропускної спроможності, МВт*год Величина використанної пропускної спроможності, МВт*г 1. ТОВ ДТЕК 641 507 227 781 2. ТОВ «Юнайтед Енерджі» 108 150 105 750 3. «ЕРУ Трейдінг» 365 252 103 053 4. Донбасенерго 428 267 52 478 5. ТОВ ТАС Енергія країни 222 230 21 080 6. ТОВ Нова-Енергетична-Компанія 18 760 12 964 7. ПП Некст Ойл Трейд 12 332 11 507 8. ТОВ І Джі Еф Трейдінг 8 753 7 370 9. ТОВ Джен-Ай Київ 9 575 6 337 10. ТОВ ТЕК 1 972 1 749 11. ТОВ ЕТГ 57 55

ДТЭК лидировал в поставках энергии и с направления России и Беларуси в Украину (136 тыс МВт*ч), и из Европы в Бурштынский энергоостров (91 МВт*ч) – это территория Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, на которой проживают около 3 млн украинцев.

При этом при поставках из Словакии компания Ахметова является крупнейшим импортером по доле полученной пропускной способности (66%). Но свою способность ДТЭК использовал меньше всех импортеров - лишь на 48% (таблицы в конце текста). Как сообщали "Наши деньги", следствием недопоставок стало поддержание в Бурштынском острове самой высокой цены электроэнергии по сравнению с остальной Украиной (желтая линия на графике – Бурштынский энергоостров, черная – Объединенная энергосистема Украины):

Поставки электроэнергии в Бурштынский энергоостров возможны исключительно только с теплоэнергостанций "ДТЭК-Західнерего" и из Словакии и Венгрии. С остальной Украины, а также из России и Беларуси поставлять туда электроэнергии невозможно по техническим причинам – из-за отсутствия специальных устройств, которые могут объединить различные энергосистемы – европейскую и советскую.

Вместе с тем, на днях компания ДТЭК объявила о приостановке производства электроэнергии в Бурштынском острове. Одним из требований группы Ахметова стало прекратить импорт энергии из России, который никоим образом не влияет на состояние в Бурштынском острове, но уменьшает цену на остальной территории Украины, что приводит к недополучению прибыли группой ДТЭК.

Антимонопольный комитет объявил о расследовании действий ДТЭК в Бурштынском энергоострове. По предварительным оценкам, группе Ахметова по этому делу будет грозить только штраф, а не принудительное разделение. Следовательно ДТЭК может заблокировать денежные санкции в судах и продолжить монопольный контроль над Западной Украиной.

Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином Словакія – Україна Жовтень 2019 рік Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год) Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год) Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год) Доля отриманої пропускної спроможності (%) Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%) ТОВ ДТЕК 288 000 189 941 91 141 66,0% 48% ЕРУ Трейдінг 288 000 31 476 31 026 10,9% 99% ПП Некст Ойл Трейд 288 000 12 332 11 507 4,3% 93,3% ТОВ НЕК 288 000 13 720 8 764 4,8% 63,9% ТОВ Джен-Ай Київ 288 000 9 575 6 337 3,3% 66,2% ТОВ ТЕК 288 000 1 972 1 749 0,7% 88,7% Донбасенерго 288 000 412 394 0,1% 96% ТОВ ЕТГ 288 000 57 55 0,02% 96,5% Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином Угорщина – Україна Жовтень 2019 рік Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год) Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год) Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год) Доля отриманої пропускної спроможності (%) Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%) ТОВ ДТЕК 648 000 74 051 0 11,4% 0% ЕРУ Трейдінг 648 000 117 546 46 847 18,1% 40% Донбасенерго 648 000 95 360 10 134 14,7% 11% Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином країн, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Білорусь, Росія) – Україна Жовтень 2019 рік Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год) Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год) Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год) Доля отриманої пропускної спроможності (%) Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%) ТОВ ДТЕК 2 232 000 377 515 136 640 16,9% 36,2% Донбасенерго 2 232 000 332 495 41 950 14,9% 12,6% ЕРУ Трейдінг 2 232 000 227 858 28 450 10,2% 12,5% ТОВ ТАС Енергія країни 2 232 000 222 230 21 080 10,0% 9,5% ТОВ І Джі Еф Трейдінг 2 232 000 5 040 4 200 0,2% 83,3% ТОВ Нова-Енергетична-Компанія 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

После публикации этой информации директор по коммуникациям ДТЭК Ирина Милютина сообщила, что импорт электроэнергии из России компания не осуществляла и не осуществляет". Импорт из Беларуси и европейских стран Милютина не комментировала.

Юрий Николов, "Наши деньги"