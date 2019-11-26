Шантажисти з ДТЕК Ахметова виявились найбільшими імпортерами електроенергії в Україну

У жовтні 2019 року компанія ДТЕК була найбільшим імпортером електроенергії в Україну по всім напрямкам.

Про це свідчать дані, отримані "Нашими грошами" від джерела в Міністерстві енергетики.

Компанія Ріната Ахметова з усіх напрямків завела в Україну 228 тисяч МВт*г. Це вдвічі більше, ніж наступні за розміром імпортери ТОВ "Юнайтед Енерджі" з оточення Ігоря Коломойського і ТОВ "ЕРУ трейдінг" партнерів Андрія Фаворова, голови газового бізнесу "Нафтогазу України".

Величина отриманої пропускної спроможності, МВт*год Величина використанної пропускної спроможності, МВт*г 1. ТОВ ДТЕК 641 507 227 781 2. ТОВ «Юнайтед Енерджі» 108 150 105 750 3. «ЕРУ Трейдінг» 365 252 103 053 4. Донбасенерго 428 267 52 478 5. ТОВ ТАС Енергія країни 222 230 21 080 6. ТОВ Нова-Енергетична-Компанія 18 760 12 964 7. ПП Некст Ойл Трейд 12 332 11 507 8. ТОВ І Джі Еф Трейдінг 8 753 7 370 9. ТОВ Джен-Ай Київ 9 575 6 337 10. ТОВ ТЕК 1 972 1 749 11. ТОВ ЕТГ 57 55

ДТЕК лідирував у поставках енергії і з напрямку Росії та Білорусі в Україну (136 тис МВт*год), і з Європи у Бурштинський енергоострів (91 МВт*год) – це територія Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей, на якій мешкають близько 3 млн українців.

При цьому при поставках зі Словаччини компанія Ахметова є найбільшим імпортером по долі отриманої пропускної спроможності (66%). Але свою спроможність ДТЕК використовував найменше з усіх імпортерів – лише на 48% (таблиці наприкінці тексту). Як повідомляли "Наші гроші", наслідком недопоставок стало утримання в Бурштинському острові найвищої ціни електроенергії у порівнянні з рештою України (жовта лінія на графіку – Бурштинський енергоострів, чорна – Об’єднана енергосистема України):

Поставки електроенергії у Бурштинський енергоострів можливі виключно лише з теплоенергостанцій "ДТЕК-Західнерего" та з Словаччини і Угорщини. З решти України, а також з Росії та Білорусі поставляти туди електроенергії неможливо з технічних причин – через відсутність спеціальних пристроїв, що можуть об’єднати різні енергосистеми – європейську та радянську.

Разом з тим, днями компанія ДТЕК оголосила про зупинення виробництва електроенергії у Бурштинському острові. Однією з вимог групи Ахметова стало припинити імпорт енергії з Росії, який жодним чином не впливає на стан у Бурштинському острові, але зменшує ціну на решті території України, що призводить до недоотримання прибутків групою ДТЕК.

Антимонопольний комітет оголосив про розслідування щодо дій ДТЕК в Бурштинському енергоострові. За попередніми оцінками, групі Ахметова по цій справі буде загрожувати лише штраф, а не примусовий поділ. Відтак ДТЕК може заблокувати грошові санкції в судах і продовжити монопольний контроль над Західною Україною.

Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином Словакія – Україна Жовтень 2019 рік Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год) Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год) Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год) Доля отриманої пропускної спроможності (%) Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%) ТОВ ДТЕК 288 000 189 941 91 141 66,0% 48% ЕРУ Трейдінг 288 000 31 476 31 026 10,9% 99% ПП Некст Ойл Трейд 288 000 12 332 11 507 4,3% 93,3% ТОВ НЕК 288 000 13 720 8 764 4,8% 63,9% ТОВ Джен-Ай Київ 288 000 9 575 6 337 3,3% 66,2% ТОВ ТЕК 288 000 1 972 1 749 0,7% 88,7% Донбасенерго 288 000 412 394 0,1% 96% ТОВ ЕТГ 288 000 57 55 0,02% 96,5% Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином Угорщина – Україна Жовтень 2019 рік Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год) Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год) Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год) Доля отриманої пропускної спроможності (%) Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%) ТОВ ДТЕК 648 000 74 051 0 11,4% 0% ЕРУ Трейдінг 648 000 117 546 46 847 18,1% 40% Донбасенерго 648 000 95 360 10 134 14,7% 11% Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином країн, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Білорусь, Росія) – Україна Жовтень 2019 рік Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год) Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год) Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год) Доля отриманої пропускної спроможності (%) Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%) ТОВ ДТЕК 2 232 000 377 515 136 640 16,9% 36,2% Донбасенерго 2 232 000 332 495 41 950 14,9% 12,6% ЕРУ Трейдінг 2 232 000 227 858 28 450 10,2% 12,5% ТОВ ТАС Енергія країни 2 232 000 222 230 21 080 10,0% 9,5% ТОВ І Джі Еф Трейдінг 2 232 000 5 040 4 200 0,2% 83,3% ТОВ Нова-Енергетична-Компанія 0 0 0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Після публікації цієї інформації директор з комунікацій ДТЕК Ірина Мілютіна повідомила, "что импорт электроэнергии из России компания не осуществлял и не осуществляет". Імпорт з Білорусі та європейських країн Мілютіна не коментувала.

Юрій Ніколов, "Наші гроші"