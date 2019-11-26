Шантажисти з ДТЕК Ахметова виявились найбільшими імпортерами електроенергії в Україну
У жовтні 2019 року компанія ДТЕК була найбільшим імпортером електроенергії в Україну по всім напрямкам.
Про це свідчать дані, отримані "Нашими грошами" від джерела в Міністерстві енергетики.
Компанія Ріната Ахметова з усіх напрямків завела в Україну 228 тисяч МВт*г. Це вдвічі більше, ніж наступні за розміром імпортери ТОВ "Юнайтед Енерджі" з оточення Ігоря Коломойського і ТОВ "ЕРУ трейдінг" партнерів Андрія Фаворова, голови газового бізнесу "Нафтогазу України".
|Величина отриманої пропускної спроможності, МВт*год
|Величина використанної пропускної спроможності, МВт*г
|1. ТОВ ДТЕК
|641 507
|227 781
|2. ТОВ «Юнайтед Енерджі»
|108 150
|105 750
|3. «ЕРУ Трейдінг»
|365 252
|103 053
|4. Донбасенерго
|428 267
|52 478
|5. ТОВ ТАС Енергія країни
|222 230
|21 080
|6. ТОВ Нова-Енергетична-Компанія
|18 760
|12 964
|7. ПП Некст Ойл Трейд
|12 332
|11 507
|8. ТОВ І Джі Еф Трейдінг
|8 753
|7 370
|9. ТОВ Джен-Ай Київ
|9 575
|6 337
|10. ТОВ ТЕК
|1 972
|1 749
|11. ТОВ ЕТГ
|57
|55
ДТЕК лідирував у поставках енергії і з напрямку Росії та Білорусі в Україну (136 тис МВт*год), і з Європи у Бурштинський енергоострів (91 МВт*год) – це територія Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей, на якій мешкають близько 3 млн українців.
При цьому при поставках зі Словаччини компанія Ахметова є найбільшим імпортером по долі отриманої пропускної спроможності (66%). Але свою спроможність ДТЕК використовував найменше з усіх імпортерів – лише на 48% (таблиці наприкінці тексту). Як повідомляли "Наші гроші", наслідком недопоставок стало утримання в Бурштинському острові найвищої ціни електроенергії у порівнянні з рештою України (жовта лінія на графіку – Бурштинський енергоострів, чорна – Об’єднана енергосистема України):
Поставки електроенергії у Бурштинський енергоострів можливі виключно лише з теплоенергостанцій "ДТЕК-Західнерего" та з Словаччини і Угорщини. З решти України, а також з Росії та Білорусі поставляти туди електроенергії неможливо з технічних причин – через відсутність спеціальних пристроїв, що можуть об’єднати різні енергосистеми – європейську та радянську.
Разом з тим, днями компанія ДТЕК оголосила про зупинення виробництва електроенергії у Бурштинському острові. Однією з вимог групи Ахметова стало припинити імпорт енергії з Росії, який жодним чином не впливає на стан у Бурштинському острові, але зменшує ціну на решті території України, що призводить до недоотримання прибутків групою ДТЕК.
Антимонопольний комітет оголосив про розслідування щодо дій ДТЕК в Бурштинському енергоострові. За попередніми оцінками, групі Ахметова по цій справі буде загрожувати лише штраф, а не примусовий поділ. Відтак ДТЕК може заблокувати грошові санкції в судах і продовжити монопольний контроль над Західною Україною.
|Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином Словакія – Україна
|Жовтень 2019 рік
|Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год)
|Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год)
|Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год)
|Доля отриманої пропускної спроможності (%)
|Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%)
|ТОВ ДТЕК
|288 000
|189 941
|91 141
|66,0%
|48%
|ЕРУ Трейдінг
|288 000
|31 476
|31 026
|10,9%
|99%
|ПП Некст Ойл Трейд
|288 000
|12 332
|11 507
|4,3%
|93,3%
|ТОВ НЕК
|288 000
|13 720
|8 764
|4,8%
|63,9%
|ТОВ Джен-Ай Київ
|288 000
|9 575
|6 337
|3,3%
|66,2%
|ТОВ ТЕК
|288 000
|1 972
|1 749
|0,7%
|88,7%
|Донбасенерго
|288 000
|412
|394
|0,1%
|96%
|ТОВ ЕТГ
|288 000
|57
|55
|0,02%
|96,5%
|Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином Угорщина – Україна
|Жовтень 2019 рік
|Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год)
|Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год)
|Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год)
|Доля отриманої пропускної спроможності (%)
|Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%)
|ТОВ ДТЕК
|648 000
|74 051
|0
|11,4%
|0%
|ЕРУ Трейдінг
|648 000
|117 546
|46 847
|18,1%
|40%
|Донбасенерго
|648 000
|95 360
|10 134
|14,7%
|11%
|Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином країн, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Білорусь, Росія) – Україна
|Жовтень 2019 рік
|Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год)
|Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год)
|Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год)
|Доля отриманої пропускної спроможності (%)
|Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%)
|ТОВ ДТЕК
|2 232 000
|377 515
|136 640
|16,9%
|36,2%
|Донбасенерго
|2 232 000
|332 495
|41 950
|14,9%
|12,6%
|ЕРУ Трейдінг
|2 232 000
|227 858
|28 450
|10,2%
|12,5%
|ТОВ ТАС Енергія країни
|2 232 000
|222 230
|21 080
|10,0%
|9,5%
|ТОВ І Джі Еф Трейдінг
|2 232 000
|5 040
|4 200
|0,2%
|83,3%
|ТОВ Нова-Енергетична-Компанія
|0
|0
|0
|#ДЕЛ/0!
|#ДЕЛ/0!
Після публікації цієї інформації директор з комунікацій ДТЕК Ірина Мілютіна повідомила, "что импорт электроэнергии из России компания не осуществлял и не осуществляет". Імпорт з Білорусі та європейських країн Мілютіна не коментувала.
Юрій Ніколов, "Наші гроші"