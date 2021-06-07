Видео на канале появилось 7 июня. Интервью в Захаровой шариевский журналист взял на форуме в Санкт-Петербурге.

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В начале российский пропагандист отметил: на мероприятии из украинских СМИ, кроме его журналистов, никогда не было. Заметим, что он позиционирует себя как представитель медиа из Украины. Впрочем, тезисы из этого видео были явно прокремлевскими и украинофобскими.

Что наговорила Мария Захарова пропагандистам

"У всех свои интересы, нельзя вмешиваться во внутренние дела государств"

"Главная проблема Украины – внутренний конфликт, который необходимо прекратить".

"Зеленский обещал закончить конфликт, дав твердое, мужское обещание. Но это ему не удалось"

"Украина не выполняет минские договоренности. Уже давно. В последнее время наблюдается полный отход Киева от признания минских договоренностей. Раздаются какие-то недовольства".

"Пусть Киев озвучит, что они не хотят выполнять минские договоренности. Все время обвиняют Россию ... Мы свою часть договоренностей выполняем очень качественно."

"Минским договоренностям нет альтернативы. Это все признают, их нельзя отбрасывать".

"В Украине постоянно нарушают права людей. Лучше слово в этом контексте – происходит полная анархия и хаос."

"Закрытие каналов – это нарушение свободы слова. Потому что эти каналы были неугодными с политической точки зрения."

Реакции пользователей на интервью

По состоянию на 17 часов видео набрало уже более 300 тысяч просмотров на ютубе. В комментариях фаны Шария пишут, что это было очень профессионально и важно. Впрочем, люди, которые понимают, что это был реверанс перед страной-агрессором, не в восторге от такого интервью.

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал скриншоты реакций людей, которые оставляли свои комментарии в фейсбуке. Люди массово публиковали емодзи с красным шариком и петушком, намекая на неформальное прозвище Шария в сети.

Отметим: на момент публикации этой новости, массовых комментариев с петушками и шариками под постом Шария уже не было. Остались единичные комментарии с похвалой. Вероятно, Шарий сам их почистил.

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