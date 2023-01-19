Мишель, выступая в парламенте, подчеркнул, что Украина – это ЕС. Европарламент. Кроме того, чиновник возложил цветы к Стене памяти.

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Без свободной Украины не будет свободной Европы

Президент Евросовета отметил, что "сегодня мы все украинцы". Он не сомневается, что Украина победит.

Украина – это ЕС, а ЕС – это Украина. И мы будем вместе! Я надеюсь, что когда-нибудь Украина будет занимать мою позицию в Европейском совете,

– подчеркнул Мишель.

Он отметил, что украинцы платят большую цену за выбор, чтобы присоединиться к ЕС. Чиновник признал, что не может быть свободной Европы без свободной Украины.

Встреча с Зеленским

Затем Шарль Мишель провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил, что Украина и ЕС уже добились весомых результатов в историческом сближении.

Зеленский напомнил, что наша цель – полноправное членство Украины в Евросоюзе. Уже в этом году должны начать переговоры по этому процессу.

Есть большая мотивация, большое желание и идем вперед. Спасибо Шарлю Мишелю за лидерскую поддержку Украины, нашей стойкости, нашей независимости и нашего народа,

– отметил президент.

Мишель посетил военных

Глава Евросовета также посетил украинских военных в одном из центров реабилитации. Он заявил, что продолжает работать над вопросом большего количества поставок оружия для Украины.

Мишель констатировал, что поражен мужеством ветеранов.

Шарль Мишель посетил украинских военных / Фото с его твиттера: