Россия рискует потерять "глаза" своей авиации: Шарп о ударе по заводу А-50

Украинские удары по российским авиаремонтным предприятиям могут существенно ослабить возможности вражеской авиации и противовоздушной обороны. Особенно важными для России остаются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которых в строю осталось немного, но именно они помогают обнаруживать украинские ракеты и беспилотники на больших расстояниях.

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Военный обозреватель Давид Шарп в эфире 24 Канала объяснил, почему потеря даже одного А-50 создает серьезные проблемы для российской ПВО и что мешает противнику защитить стратегические объекты. Он также оценил возможности украинской баллистической ракеты FP-7 и рассказал, при каких условиях удары по мостам и железной дороге могут нарушить снабжение российской армии.

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Почему России нужны А-50

Генштаб сообщил об ударе по российскому авиаремонтному заводу, где обслуживают самолеты А-50, Ил-76 и Ил-78. В марте на этом предприятии уже был поврежден один А-50. Насколько важны эти самолеты для России и что может изменить поражение ремонтных мощностей?

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Самолеты А-50, несмотря на свою техническую отсталость по сравнению с современными западными аналогами, остаются чрезвычайно важным инструментом российской армии. Их ценность возрастает еще и потому, что таких машин в строю очень мало. Значительная часть уже была повреждена или сбита. Мы помним два случая уничтожения А-50, которые стали большими успехами украинской противовоздушной обороны, хотя россияне и утверждали, что в отдельных случаях самолеты могли пострадать от дружественного огня.

А-50 – это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, выполняющий функцию летающего радара. В отличие от наземных радиолокационных станций, он может перемещаться в районы, где соответствующего покрытия нет или оно недостаточно. Кроме того, благодаря большой высоте полета кривизна Земли значительно меньше ограничивает его возможности наблюдения. Он имеет больший радиолокационный горизонт и способен обнаруживать низколетящие цели, которые наземным радарам заметить сложнее.

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Для российской истребительной и бомбардировочной авиации такой самолет фактически является "глазами". Он может заблаговременно предупредить истребители о появлении украинских самолетов, позволяя подготовиться к атаке или выполнить маневр. Также А-50 снабжает информацией бомбардировщики, действующие вблизи линии фронта, чтобы в случае опасности они могли уйти от угрозы.

Что особенно важно каждый день: будучи летающим радаром, который видит дальше, ниже и в тех местах, где есть мертвые зоны, он является важнейшим инструментом в обнаружении украинских крылатых ракет и беспилотников, атакующих Россию или оккупированные территории.

Для огромной территории России это имеет принципиальное значение. А-50 может контролировать большие районы и помогать организовывать перехват воздушных целей с помощью истребителей и вертолетов. В частности, в российской военной блогосфере появлялись утверждения, что эти самолеты якобы сыграли решающую роль в перехвате отдельных украинских крылатых ракет "Фламинго". Действительно ли это было так, мы не знаем, но технически такой сценарий вполне возможен.

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Если крылатая ракета пролетает через район, где отсутствует надлежащее радиолокационное покрытие, наземные средства могут ее не заметить. Однако появление А-50 меняет ситуацию, ведь та же самая ракета оказывается в зоне его обнаружения. И именно здесь особое значение приобретает небольшое количество этих самолетов в российской армии.

В целом выход из строя любого такого самолета, а их в строю всего шесть-восемь, – это огромный успех, который в буквальном смысле пробивает брешь.

Что касается самого ремонтного предприятия, то А-50 создан на базе военно-транспортного Ил-76. Фактически это тот же самолет, но оснащенный специальным радаром дальнего обнаружения. Поэтому на одном заводе могут ремонтировать и транспортные Ил-76, и самолеты-заправщики Ил-78, и А-50. Повреждение мощностей, обслуживающих военно-транспортную авиацию, само по себе является выгодным результатом для Украины, но возможность повлиять на ремонт А-50 делает такой объект особенно важной целью.

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Еще одно предприятие, связанное с обслуживанием этих самолетов, расположено в Таганроге. Это основной завод, работающий с А-50. Если после украинского удара удастся замедлить ремонт хотя бы одной такой машины, российская армия на соответствующий период теряет часть своих возможностей по обнаружению воздушных угроз. Если бы у России вообще не было этих самолетов, организовывать противовоздушную оборону и обеспечивать действия собственной авиации ей было бы значительно сложнее.

Слабые места российской ПВО

Этот авиаремонтный завод уже подвергся атаке в марте, а теперь по нему нанесли повторный удар. Почему России не удалось обеспечить надежную защиту такого важного предприятия?

Полноценной защиты у российской стороны нет практически ни по одному объекту. Даже Москва, которую прикрывают наиболее тщательно, остается уязвимой. Яркий пример – нефтеперерабатывающий завод в Капотне, который уже подвергался украинским атакам. В то же время нужно понимать, что стопроцентной противовоздушной обороны не существует нигде, даже в странах с самыми современными системами.

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У России есть дополнительные проблемы как объективного, так и субъективного характера. Это технические недостатки средств обнаружения и зенитно-ракетных комплексов, а также уровень подготовки личного состава, который не везде соответствует высоким стандартам. Кроме того, огромная территория страны затрудняет организацию сплошного радиолокационного покрытия. Когда украинские беспилотники прорываются через отдельные участки обороны, россиянам порой просто сложно их перехватить, пока они не приблизятся непосредственно к объекту.

В России существует множество проблем с организацией ПВО. Это и технические проблемы, и далеко не самые совершенные средства обнаружения, и зенитно-ракетные комплексы. Это подготовка личного состава, которая не везде соответствует высоким стандартам. Это большая территория.

В результате российское командование вынуждено определять приоритеты защиты. Самые важные объекты стараются прикрывать лучше, но одновременно защитить все заводы, военные предприятия, аэродромы, склады и энергетическую инфраструктуру невозможно. К тому же у противника есть проблемы с количеством зенитных ракет. Поэтому в отношении части объектов россияне могут сознательно допускать определенные риски, считая, что возможные повреждения от небольшого количества беспилотников с относительно небольшими боевыми частями будут приемлемыми.

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Эта ситуация создает возможности для Украины, но в то же время ставит сложные задачи перед нашим командованием. Украинские средства поражения также ограничены, поэтому нужно учитывать не только важность цели, но и возможность нанести ей достаточно серьезные повреждения. Если бы у Украины был большой арсенал крылатых и баллистических ракет с большими боевыми частями, можно было бы гораздо эффективнее атаковать производственные корпуса предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Когда у тебя почти исключительно беспилотники, бить по цели, которую сложно вывести из строя, нецелесообразно. Одна из причин, почему бьют почти в суперприоритетном режиме именно по НПЗ, – это их уязвимость.

Нефтеперерабатывающие заводы оснащены сложным технологическим оборудованием, повреждение которого даже сравнительно небольшими средствами поражения иногда может приводить к значительным производственным потерям. В то же время для серьезного повреждения некоторых военных предприятий требуется значительно большая мощность боевой части. Поэтому Украине приходится искать слабые места российской обороны и выбирать объекты, поражение которых принесет наибольший результат при имеющихся возможностях.

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Возможности ракеты FP-7

Соучредитель Firebird Денис Штилерман сообщил, что украинскую баллистическую ракету FP-7 уже испытали в боевых условиях, но пока считает ее применение экономически нецелесообразным. Ракета стоит около 600 тысяч долларов и может доставлять 200-килограммовую боевую часть на расстояние до 300 километров. Действительно ли для нее пока нет соответствующих задач?

Прежде всего нужно разделять ответственность производителя и государства. Задача компании – создавать ракеты в соответствии с заказом, а уже государство и военное командование решают, какие средства и для каких задач применять. Поэтому именно производитель не должен определять, целесообразно ли использовать конкретный боеприпас. Что касается стоимости, то 600 тысяч долларов – это довольно большая сумма, но главный вопрос заключается в том, насколько ракета соответствует заявленным характеристикам.

В частности, для FP-7 заявлена точность примерно 14 метров. Это означает, что половина ракет должна попадать в круг радиусом 14 метров от заданной точки, а еще более 40% – в радиус до 28 метров. Если реальные характеристики соответствуют этим показателям, то точность вполне неплохая. И такая ракета, на мой взгляд, обязательно найдет свое применение.

У баллистических ракет есть несколько важных преимуществ по сравнению с беспилотниками, даже если они имеют схожую массу боевой части. Прежде всего, их значительно сложнее перехватить, поскольку противник должен иметь вблизи атакуемого объекта специализированные средства противоракетной обороны. Для России, учитывая ее огромную территорию, обеспечить такую защиту чрезвычайно сложно.

Сбить баллистическую ракету весьма сложно, только если вблизи атакуемого объекта имеются соответствующие средства. Для России это очень сложная задача. Туда, куда не долетят даже 20 беспилотников, может легко долететь одна баллистическая ракета.

Второе преимущество заключается в скорости. Беспилотник может лететь к цели несколько часов, за которые противник способен обнаружить его, подготовиться к перехвату или переместить важное оборудование. Баллистическая ракета преодолевает соответствующее расстояние за считанные минуты, поэтому особенно эффективна против целей, которые могут менять свое расположение.

Вспомните американские ATACMS. Они стоят дороже, но обладают высокой точностью и имеют свои особенности применения. Ведь никто не задается вопросом, зачем использовать ATACMS, если вместо одной ракеты можно запустить 15 беспилотников. У каждого вида оружия есть своя ниша, и FP-7 также может быть полезна для определенных военных задач.

Если ты хочешь поразить цель, которая меняет свое местоположение, тебе нужна баллистическая ракета.

В то же время нужно учитывать ограничения дальности FP-7. Триста километров – это достаточно для поражения целей на временно оккупированных украинских территориях и в приграничных районах России. Но для ударов по объектам в глубоком российском тылу этого недостаточно. Если говорить о стратегическом сдерживании, Украине нужны ракеты, способные достигать Москвы и еще более отдаленных районов.

Эффективность железнодорожной войны

В Архангельской области России под грузовым поездом обрушился железнодорожный мост, поэтому возникли перебои с сообщением в направлении Коми и Воркуты. Среди версий рассматривают диверсию. Насколько критичной может быть такая потеря и способна ли "рельсовая война" системно подрывать российскую логистику?

Я бы предложил обратиться к историческому опыту. Во время Второй мировой войны советское командование неоднократно приказывало партизанам активизировать так называемую "рельсовую войну", чтобы затруднять передвижение немецких войск и снабжение. Однако последующие исследования показали, что реальные результаты таких операций зачастую были гораздо скромнее, чем ожидалось. Основная причина – возможность достаточно быстро восстанавливать поврежденные железнодорожные пути.

Если разрушен обычный участок пути, при определенных условиях его можно отремонтировать относительно быстро. Да, может пострадать конкретный поезд или возникнуть временная остановка движения, но это еще не означает, что железнодорожная система противника понесла стратегический ущерб. Важно учитывать продолжительность перебоев и то, может ли противник использовать альтернативные маршруты.

Все сводится к восстанавливаемости путей: если она быстрая и легкая, то и результаты не особенно значимы. Нужно найти ключевые и уязвимые точки. Если ты просто что-то взорвал на пути, может выйти из строя эшелон, но это точечный ущерб.

Железнодорожные мосты, безусловно, являются более уязвимыми объектами, чем обычные участки пути. Однако даже в этом случае нужно понимать, какие последствия повлечет за собой повреждение конкретного переезда. Если россияне смогут перенаправить поезда по другому маршруту, пусть даже с дополнительными 200 километрами пути, это создаст трудности, но не обязательно остановит перевозки.

Значение "рельсовой войны" зависит прежде всего от ее масштаба и продолжительности. Если речь идет об отдельных ударах, их влияние может ограничиваться локальными потерями и кратковременными задержками. Зато длительное нарушение железнодорожного сообщения способно оказать более существенное влияние на военную логистику. Но для этого нужны соответствующие ресурсы и возможности поддерживать постоянное воздействие на транспортную систему противника.

Либо ты держишь пути под постоянным давлением, нарушая сообщение на длительный срок, либо все ограничивается точечным ущербом.

Одним из факторов, способных обеспечить такое воздействие, является превосходство в воздухе. Оно позволяет удерживать важные транспортные районы под постоянной угрозой поражения. Если таких возможностей нет, приходится ограничиваться отдельными операциями. Украина уже наносила удары по российским эшелонам, локомотивам и мостам, но нужно различать успех конкретной атаки и системное нарушение работы всей транспортной сети.

Отдельно стоит упомянуть беспилотники средней дальности с телевизионным управлением. Они могли бы стать эффективным инструментом для поражения движущихся железнодорожных целей. Однако на территории России возникают ограничения, в частности из-за отсутствия доступа к Starlink. Это затрудняет применение таких систем и не позволяет в полной мере использовать их потенциал.

Удары по мостам

Недавно сообщалось о повреждении моста на трассе между Ростовом-на-Дону и временно оккупированными территориями Украины. Появилось видео предполагаемого удара FPV-дроном. Насколько это влияет на российскую военную логистику и стоит ли расширять применение таких беспилотников?

FPV-беспилотники обладают важными преимуществами: они относительно дешевы и могут быть эффективны против различных целей. Однако я бы не ограничивал развитие украинских ударных возможностей только этим типом вооружения. На мой взгляд, одним из самых перспективных направлений сейчас является наращивание производства реактивных беспилотников и высокоточных крылатых ракет.

Медленные дальнобойные дроны постепенно сталкиваются со все более серьезным противодействием. Российская ПВО научилась перехватывать значительную часть таких целей, поэтому для повышения эффективности ударов Украине нужны более быстрые средства поражения. Один из примеров – украинская "Рута", производство которой, по моим данным, уже перешло на серийный этап с показателем примерно 300 единиц в месяц.

FPV достаточно дешевы и эффективны, но реактивные беспилотники, такие как "Рута", которая запущена в серию с объемом 300 штук в месяц, – это наиболее перспективное решение. Медленно летающие беспилотники превращаются в менее эффективное оружие, потому что ПВО в значительной степени с ними справляется.

В частности, речь идет о высокоточной крылатой ракете "Рута" Block 1 с заявленной дальностью около 300 километров. Противодействовать таким скоростным средствам российской ПВО значительно сложнее, чем обычным медленным беспилотникам. Это не означает, что FPV-дроны теряют значение: они остаются эффективными в своей сфере применения, но каждый тип вооружения имеет свои преимущества и ограничения.

Что касается моста между Ростовом-на-Дону и временно оккупированными территориями, то его повреждение, безусловно, создает проблемы для российского транспорта. Могут возникать пробки, задержки перевозок и необходимость менять маршруты. Но это не единственный транспортный переход, обеспечивающий сообщение в этом направлении. Если противник может объехать поврежденный участок, используя другую дорогу или мост, поставки не обязательно понесут критические потери.

Россияне потратят больше топлива, потеряют несколько часов, возможно, столкнутся с дополнительными трудностями при организации движения, но в целом смогут продолжить перевозки. Поэтому нужно различать отдельный результативный удар и системное ослабление транспортной сети, когда перебои становятся настолько значительными, что начинают влиять на возможности войск получать необходимые ресурсы.

Есть разница между постоянным воздействием и точечными болезненными ударами. Если удары не объединяются в цепочку и не носят системный характер, их значение резко падает и сводится к задержке доставки на считанные часы.

Именно по такому принципу следует оценивать и другие удары по российской железнодорожной и автомобильной инфраструктуре. Отдельное повреждение моста может быть успехом, но его реальная военная ценность определяется тем, насколько существенно и надолго нарушается транспортное сообщение. Без длительного воздействия противник способен приспособиться к потере отдельного объекта и организовать снабжение альтернативными путями.

Шарп о ударе по заводу по ремонту А-50, дырявой ПВО России и эффективности баллистических ракет: смотрите видео