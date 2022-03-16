Если накануне Рамзан Кадыров рассказывал, что сейчас он находится под Киевом, то удивительным образом вчера, 15 марта, он уже был в Грозном. Причем видео выложил в своем телеграм-канале сам глава Чечни.

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У нас нет сомнений, что под Киевом никакого Рамзана Кадырова и не было. Он точно пользуется интернетом и знает, как несладко здесь войскам оккупанта. Более того, у него были бы очень высокие шансы случайно встретить вилы, например, одной из местных бабушек.

Если серьезно, то в своем телеграме Рамзан Кадыров опубликовал пост. В нем говорится, что глава Чечни встречал в грозненском аэропорту имени Ахмата-Хаджи Кадырова секретаря Совета безопасности России Николая Петрушева. После этого делегация отправилась на могилу того же Ахмата-Хаджи Кадырова.

Вот и сам Рамзан Кадыров, встречающий делегацию в Грозном, смотрите видео:

Что-то традиционно не стыкуется у них там. То эта редакторша с плакатом и месседжами о "братских народах", то Кадыров, который как будто есть возле Киева, и как будто его и нет.

Миллиардер Илон Маск на днях вызвал Путина на поединок за Украину. Российского диктатора попытался спасти Рамзан Кадыров, но тоже был высмеян.

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