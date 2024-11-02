За результатами заседания наблюдали местные активисты, требовавшие ему наказания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местное медиа "20 хвилин".

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В чем обвиняют блогера Шавлюка

Александра Шавлюка задержала СБУ 31 октября. Его подозревают в препятствовании деятельности ВСУ и мошенничестве. Винницкий городской суд вынес ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.

Перед началом судебного заседания перед зданием суда собрались винницкие активисты с плакатами. На них были лозунги: "Предателей Украины за решетку", "Коллаборанта и мошенника в тюрьму", "Медиакор – инструмент кремля".

Шавлюк под видом волонтерства получал на карточку иногда тысячи гривен пожертвований. Эти средства должны были идти на помощь Вооруженным силам, но блогер их присваивал себе.

Подозреваемый все обвинения отрицал и объявил отвод судьи Андрею Михайленко. Однако новый судья, который прибыл на заседание, отказал в отводе.

Судебное заседание по делу Александра Шавлюка: фото "20 хвилин"

Кто такой Александр Шавлюк

Александр Шавлюк называет себя адвокатом и журналистом. Он имеет свой ютуб-канал "Шавлюк Медиакор". По данным YouControl, он также владеет адвокатской компанией "ПравоЭкспоГрупп Шавлюк и партнёры".

У него есть закрытая группа в Telegram с платным доступом, где он предлагает консультации и готовые бланки документов, чтобы обжаловать действия ТЦК.

В местном управлении СБУ добавляют, что за 500 долларов он предлагал свой личный номер телефона для онлайн-консультаций и доступа к документам, которые по его мнению, могут уберечь от мобилизации.

Своей аудитории он рассказывал о "зверствах" ТЦК, "ужасах" в армии и незаконной мобилизации.