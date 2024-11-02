За результатами засідання спостерігали місцеві активісти, що вимагали йому покарання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве медіа "20 хвилин".

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У чому звинувачують блогера Шавлюка

Олександра Шавлюка затримала СБУ 31 жовтня. Його підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ та шахрайстві. Вінницький міський суд виніс йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права на заставу.

Перед початком судового засідання перед будівлею суду зібралися вінницькі активісти з плакатами. На них були гасла: "Зрадників України за ґрати", "Колаборанта і шахрая до в'язниці", "Медіакор – інструмент кремля".

Шавлюк під виглядом волонтерства отримував на картку подекуди тисячі гривень пожертв. Ці кошти мали йти на допомогу Збройним силам, але блогер їх привласнював собі.

Підозрюваний всі звинувачення заперечував і оголосив відвід судді Андрію Михайленку. Однак новий суддя, який прибув на засідання, відмовив у відводі.

Судове засідання у справі Олександра Шавлюка: фото "20 хвилин"

Хто такий Олександр Шавлюк

Олександр Шавлюк називає себе адвокатом та журналістом. Він має свій ютуб-канал "Шавлюк Медіакор". За даними YouControl, він також володіє адвокатською компанією "ПравоЕкспоГруп Шавлюк і партнери".

У нього є закрита група в Telegram з платним доступом, де він пропонує консультації та готові бланки документів, щоб оскаржувати дії ТЦК.

У місцевому управлінні СБУ додають, що за 500 доларів він пропонував свій особистий номер телефону для онлайн-консультацій та доступу до документів, які, на його думку, можуть уберегти від мобілізації.

Своїй аудиторії він розповідав про "звірства" ТЦК, "жахи" в армії й незаконну мобілізацію.