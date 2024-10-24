Про це повідомили в Держбюро розслідувань. Також зазначили, що під час обшуків у фігурантів вилучили документи й записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов'язаних.

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Затримано посадовців Голосіївського ТЦК

Працівники ДБР затримали 3 посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та стільки ж цивільних. За даними правоохоронців, вони організували схему незаконного ухилення від мобілізації. Під час обшуків виявлено понад 1,2 мільйона доларів США готівкою та елітний автопарк.

Затримали 3 посадовців Голосіївського ТЦК / Фото ДБР

За даними слідства, працівники РТЦК і голова ВЛК цього ж району створили злочинну групу, що надавала "послуги" чоловікам, які не мали бажання проходити військову службу. Один з викритих, — голова ВЛК, — уже мав підозру за аналогічні дії, був відсторонений від посади, втім, продовжив впливати на процеси.

За 8,5 тисячі доларів США підозрювані обіцяли допомогти з постановкою на облік у визначеному ТЦК та СП, видати тимчасові посвідчення та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру військовозобов'язаних та резервістів,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Також уточнили, що підозрюваних затримали на гарячому. Під час одержання другої частини коштів – 4 тисяч доларів.

У ДБР зазначили, що організував групу цивільний, який шукав клієнтів, збирав необхідні документи й передавав їх до ТЦК. Опісля "клієнтам" виготовляли пакет військово-облікових документів щодо зняття та виключення з військового обліку.

Ціна пакета становила від 2 до 15 тисяч доларів США. Під час обшуків у фігурантів було вилучено документи та записи, які можуть свідчити про факти незаконного зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов'язаних,

– заявили в Держбюро розслідувань.

Окрім того, правоохоронці знайшли та вилучили понад 1,2 мільйона доларів та 45 тисяч євро готівкою. А ще 11 автомобілів преміумкласу вартістю приблизно 100 тисяч доларів кожний.

Під час обшуків виявили понад мільйонів доларів і елітний автопарк / Фото САП

Затриманим уже повідомили про підозру в організації, виконавстві та пособництві проханні й одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, що поєднано з вимаганням. Суд просять обрати запобіжку у вигляді тримання під вартою.

До речі, паралельно в цьому ж військкоматі було виявлено ще 2 працівників, які вносили до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів фальшиві дані, що дозволяли ухилятися від військової служби та виїхати за кордон.

Їм також повідомили про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зверніть увагу! Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі.

Слідством досліджуються обставини щодо причетності до вчинення кримінальних правопорушень інших співробітників РТЦК та СП Києва.