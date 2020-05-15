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Схем на таможне не будет: половину глав региональных таможен отправили в отставку

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Сокращение на Таможне - список уволеных глав региональних таможен
Заседание коллегии Государственной таможенной службы / Минфин

Государственная таможенная служба отправила в отставку более половины руководителей таможен. Министр финансов Сергей Марченко предупредил, что это не последние кадровые ротации.

Глава Минфина отметил, что кадровые изменения в Таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом. По его словам, он хотел бы видеть высококвалифицированных и добросовестных работников. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Это недопустимо. И я не буду на это закрывать глаза. Схем на таможне не будет. Очевидно, вы меня не услышали с первого раза,
– сказал министр.

В отставку отправили руководителей

  • Закарпатской таможни,
  • Энергетической таможни,
  • Азовской таможни,
  • Подольской таможни,
  • Полесской таможни,
  • Северной таможни,
  • Слободской таможни,
  • Буковинской таможни.

Руководителю Одесской таможни вручили предупреждение об увольнении.

По словам министра финансов, в течение последних двух недель проводился анализ работы каждой таможни.

Сергей Марченко отметил, что комплексный аудит Таможенной службы продолжается, однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы. Следствием этого являются кадровые решения.

Марченко заявил, что ежедневно получает информацию о сохранении коррупционных схем и неправомерных действий на таможне.

Обратите внимание! 24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефедова. Временно исполняющим обязанности главы Таможенной службы был назначен Игорь Муратов.

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Что известно о коррупции на Одесской таможне?Начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск" зарабатывали на растаможке товаров. Правоохранители провели обыски 13 мая.

В порту "Одесса" с каждого контейнера для доставки грузов на внутреннюю таможню без дополнительного контроля требовали 100 долларов. Если компания-импортер соглашалась на такое, ее вносили в "позитивный" список. После этого чиновник поста "Черноморск" препятствовал компаниям в растаможивании товаров из-за затягивания их оформления. Однако предлагал выход – помощь импортерам в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту "услугу" потребовал 50 – 60% разницы между реальной ценой и фиктивной. Стоимость "платежа" составляла от 200 до 4 тысяч долларов. Часть денег отдавали непосредственно руководству Одесской таможни. 

Автор: Эмал Наби
Теги: Максим Нефедов Сергей Верланов Коррупция Министерство финансов Украины Сергей Марченко Государственная таможенная служба Новости Украины
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