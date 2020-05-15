Державна митна служба відправила у відставку понад половину керівників митниць. Міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що це не останні кадрові ротації.

Глава Мінфіну зазначив, що кадрові зміни в Митній службі триватимуть до тих пір, поки митниця не запрацює належним чином. За його словами, він хотів би бачити висококваліфікованих і добропорядних працівниками. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Це неприпустимо. І я не буду на це закривати очі. Схем на митниці не буде. Очевидно, ви мене не почули з першого разу,

– сказав міністр.

У відставку відправили керівників

Закарпатської митниці,

Енергетичної митниці,

Азовської митниці,

Подільської митниці,

Поліської митниці,

Північної митниці,

Слобожанської митниці,

Буковинської митниці.

Керівнику Одеської митниці вручили попередження про звільнення.

За словами міністра фінансів, протягом останніх двох тижнів проводився аналіз роботи кожної митниці.

Сергій Марченко зазначив, що комплексний аудит Митної служби триває, однак за результатами показників діяльності ряду митниць вже можна робити висновки про неефективність їхньої роботи. Наслідком цього є кадрові рішення.

Марченко заявив, що щодня отримує інформацію про збереження корупційних схем і неправомірних дій на митниці.

Зверніть увагу! 24 квітня уряд звільнив главу Митної служби Максима Нефьодова. Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Митної служби було призначено Ігоря Муратова.

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Що відомо про корупцію на Одеській митниці? Начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ" заробляли на розмитненні товарів. Правоохоронці провели обшуки 13 травня.



У порту "Одеса" з кожного контейнеру для доставки вантажів на внутрішню митницю без додаткового контролю вимагали 100 доларів. Якщо компанія-імпортер погоджувалася на таке, її вносили у "позитивний" список. Після цього посадовець посту "Чорноморськ" перешкоджав компаніям у розмитненні товарів через затягування їхнього оформлення. Однак пропонував вихід – допомогу імпортерам у заниженні вартості задекларованих вантажів. За цю "послугу" вимагав 50 – 60% різниці між реальною ціною та фіктивною. Вартість "платежу" становила від 200 до 4 тисяч доларів. Частину грошей віддавали безпосередньо керівництву Одеської митниці.