Серйозніша, бо для тих фальшивих довідок махінаторам було достатнього надрукувати копійчані паперові бланки й отримати печатку безпринципного лікаря або ж її підробити. Але і ціна за таке була відповідною – лише 500 гривень. Хто був клієнтами такого бізнесу – можливо, ті хто жадав зекономити 300 гривень, тобто різницю між вартістю справжнього ПЛР-тесту і ціною підробної довідки. Також купували їх ті, хто реально був хворим, але попри це жадав потрапити на вже оплачений єгипетський all inclusive.

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Тема з фальшивими довідками про ПЛР-тест зрозуміла і досить проста, але нині вона трансформувалася вже у тему з фальшивими COVID-сертифікатами, фальшивими довідками про вакцинацію заради права подорожувати за кордон протягом пів року мінімум. Таких несправжніх сертифікатів натепер є 2 види:

перший – це найпримітивніша паперова підробка, яка здатна ввести в оману лише неприскіпливу поверхневу перевірку, але точно вона не пройде перевірку в базі даних через QR-код. Ціна такого типу підробок – тисяча гривень. І важко придумати, що саме спонукає людей такі довідки купувати.

ще один вид сфальшованих сертифікатів про вакцинацію, ціна якого починається вже від 3 тисяч доларів. За що стільки грошей – бо такий сертифікат вже проходить усі перевірки.

У другому випадку дані пацієнта попередньо вносять в базу даних МОЗ, безпринципний лікар це робить від свого імені, зі свого комп'ютера, начебто він цього пацієнта двома дозами вакцинував – відповідно електронна система – на основі цих неправдивих даних – все одно згенерує COVID-сертифікат, який від справжнього взагалі нічим не відрізняється.

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Лікарям за фальшиві сертифікати загрожує тюремний строк

Тобто це не просто підробний папірець, все значно серйозніше і масштабніше, адже фактично підробляють дані про вакцинацію, в базу даних МОЗ заносять брехливу інформацію про начебто зроблені щеплення. Для лікаря це тюремний строк, тому й ціна за такі послуги чималенька.

Клієнт – це той, хто щеплень боїться, але таки потребує тієї довідки для подорожі за кордон. Це той, хто через свої фобії, хто перебуваючи в полоні середньовічних міфів про "диявольські вакцини" готовий викласти ділкам 3 тисячі доларів, хоча міг би ті гроші зекономити, отримавши від держави 2 дози абсолютно безкоштовно.

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Утім якщо ця людина потому захворіє на коронавірус, то вже справжні лікарі будуть дивуватися як так, що вакцина не спрацювала і не захистила. Дивуватиметься і виробник тієї вакцини, якого про такий випадок обов'язково повідомлять.

Реально нині можна зробити цілком безкоштовні щеплення, отримати за це безкоштовний COVID-сертифікат і жити з ним довго та щасливо, а можна за 3 тисячі доларів купити фальшивий сертифікат, який від справжнього не відрізнити. Проте він точно не врятує від хвороби, а може й від правоохоронних органів, коли вони спіймають безпринципного лікаря на гарячому, той піде на угоду зі слідством й здасть усіх своїх пацієнтів, яким за гроші виписував фальшиві сертифікати.

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