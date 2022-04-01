Ее стоимость вместе с землей достигает более 2,5 миллионов долларов, то есть более 70 миллионов гривен. Об этом сообщили в расследовании программы "Схемы", обнародованном 31 марта.

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Что известно об этом имении

Общая площадь территории, которой владеет пророссийский деятель, – более 65 соток. Она расположена в закрытом коттеджном поселении на берегу Днепра в поселке Козин.

Здесь нет какой-нибудь запутанной системы сокрытия имущества, поскольку все крайне примитивно. Владельцем недвижимости официально считается оффшор с Британских виргинских островов Constellation Innovations Ltd. Журналисты установили, что эта "компания" принадлежит семье скандального политика.

Были автомобили их семьи

Где именно находится Портнов после 24 февраля – неизвестно. Однако еще за несколько дней до вторжения России журналисты заметили на территории имения несколько привлекших внимание автомобилей.

Один из обнаруженных там автомобилей принадлежит брату гражданской жены Портнова – Анастасии Валяевой. А вот с двумя элитными машинами у поместья все труднее. Они были оснащены так называемыми "номерами прикрытия", которые очень плохо видны издалека. Однако расследователи акцентировали на том, что такие же модели есть в собственности:

самой Анастасии Валяевой – белый Range Rover Sport;

ее матери – черный бус Mercedes Vito.



Автомобили, которые заметили на территории имения Портнова / Фото "Радио Свобода"

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