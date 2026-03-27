Десятки тысяч долларов: как работают схемы переправки уклонистов за границу

Ситуация на Буковинском пограничье и в дальнейшем остается напряженной. Пограничникам постоянно приходится противодействовать организованным преступным группам, которые зарабатывают на незаконной переправке мужчин за границу.

Теневые схемы, бешеные деньги, привлечение подростков и смертельно опасные маршруты – все это часть циничного бизнеса, где человеческая жизнь часто становится разменной монетой. Как работают схемы переправки, чем это заканчивается для "беглецов" и их организаторов – рассказывает 24 Каналу в рамках программы "Кордон.UA".

Разоблачили схему на десятки тысяч долларов

Пограничники совместно с Государственным Бюро расследований и прокуратурой разоблачили схему, по которой мужчин незаконно переправляли через границу. Организатором оказался гражданин России, который находится в другой стране. Для того, чтобы схема точно работала – он вступил в сговор со своим двоюродным братом – пограничником.

Находясь в Европе, организатор искал "клиентов" через мессенджеры и личные связи. Всем предлагали выезд в страны ЕС через пункты пропуска по поддельным документам. Стоило это очень недешево.

Чиновник Госпогранслужбы контролировал, чтобы схема работала. Подделывал письма о якобы служебные командировки от международной организации, посылал их через сервис фейковых электронных писем, менял адреса отправителя и лично контролировал каждый документ.

Но схема дала сбой. Обоим братьям сообщено о подозрении. Во время обысков у работника ГПСУ изъяли компьютерную технику, жесткие диски, мобильные телефоны и $20 000. Сейчас расследование в отношении пограничника продолжается, а брата-россиянина планируют подать в международный розыск.

Как мужчинам "помогали" с пересечением границы?

Сегодня проблема незаконного пересечения границы давно вышла за пределы обычных правонарушений. Речь идет не только о попытках отдельных лиц избежать установленных правил, а о тщательно спланированных схемах, которые все больше напоминают хорошо организованный "теневой бизнес".

И если сначала это были единичные "услуги", то сейчас говорится о целых сетях посредников – от вербовщиков в социальных сетях до перевозчиков, фальсификаторов документов и координаторов за рубежом.

Привлекают очень много людей. Это такой большой вкусный кусок денег, который все хотят заработать. И он очень легкий. Объясняю почему. Потому что человек сам едет, сам находит этих людей и готов выполнять любые указания для того, чтобы пересечь границу,

– объяснил оперативный сотрудник Госпогранслужбы.

Социальные сети и мессенджеры стали инструментом быстрого распространения предложений так называемой "помощи с выездом". Рекламные объявления маскируются под консультационные услуги или юридическое сопровождение, тогда как на самом деле говорится об организации незаконного пересечения границы.

Стоимость такого "сервиса" может достигать десятков тысяч долларов, а риски – уголовной ответственности и реальной опасности для жизни – часто замалчиваются.

Схема в основном одна. Человек прибывает в область, или в назначенное место, его или встречают или не встречают, дают указания куда ему надо доехать, или дают водителя. Здесь все зависит от того, как он сам договорится,

– отметил оперативный сотрудник Госпогранслужбы.

Схема заключается в том, что человек прибывает, его забирают, подвозят к границе. Далее он использует маршрут в гугл карте, или в мобильных приложениях, или с проводником. Ее помогают пересечь заградительный забор и дальше она направляется на территорию сопредельной страны.

Сложности появляются почти сразу

Сложности у мужчин появляются уже на первых шагах. Усиленные проверки, контрольные посты и работа силовых структур несколько усложняют логистику нарушителей и разрушают привычные маршруты.

Очень большая у них проблема – это прибытие в пограничный населенный пункт, ведь очень много постов, органы Нацполиции закрывают дороги. Поэтому прибытие в населенный пункт – самая тяжелая составляющая,

– отметил оперативный сотрудник Госпогранслужбы.

Сегодня так называемые "доставщики" отказываются ехать забирать людей. Они хотят, чтобы люди сами добирались, но многие от этого отказываются.

Также сегодня большинство не хочет платить за услуги заранее. Молодые люди предпочитают расчет уже с той стороны. Мол, если задержат, то кто будет возвращать средства.

"Людей, которых мы задерживаем, говорят, что договорились платить после пересечения. Уже не доверяют, потому что знают что очень много кого задерживают и деньги не возвращают. Людям, которые занимают тоже трудно, потому что человек может перейти (границу – 24 Канал) и просто не рассчитаться", – рассказал оперативный сотрудник Госпогранслужбы.

Почему к "схемам" начали привлекать несовершеннолетних?

Глобализация незаконных схем заключается не только в увеличении количества случаев, но и в расширении круга участников и дистанционной организации всех процессов. И именно это делает борьбу с ними значительно сложнее. Но лучшими помощниками переправщиков стали не соцсети, а несовершеннолетние.

Причина в том, что малолетнее лицо не подлежит ответственности. Он может смотреть на дорогу, может зайти за линию инженерных сооружений, спрятаться и сообщать, как продвигаются пограничные наряды. Может стать на выездах и въездах в населенные пункты, знать машины пограничников и подсказывать, что происходит.

Малолетние лица как проводники очень им подходят. Поймав их, допросить их в официальном порядке возможно, но с некоторыми сложностями. В основном все они говорят, что гуляли, потерялись, искали маму,

– отметил сотрудник Госпогранслужбы.

Дети – методика не новая. В лучшие времена их привлекали и контрабандисты. Но этим "хлебом", говорят пограничники, уже не наешься. Те, кто в свое время занимался переброской сигарет через границу за людей берутся не охотно. Мол сигареты – молчат, а вот люди умеют говорить.

Люди, которые занимались контрабандной деятельностью отказались от схем незаконной переправки лиц через границу. Но появились новые. Те кто приходят в эту незаконную сферу, делают очень много ошибок, оставляют следы. Нельзя просто так выехать на машине к линии границы, выйти и думать, что их никто не видит.

Как оказалось, самая большая мотивация для незаконного пересечения границы – не такая уж и очевидная. Пограничники рассказывают, большинство задержанных пугает вовсе не перспектива попасть на фронт, а сам процесс мобилизации.

Когда говорим о выживании страны – каждый должен помогать

По словам сотрудника Госпогранслужбы, большинство задержанных говорят, что не хотели бежать, их устраивало все, кроме мобилизации. Они боятся, что их бросят в штурмовые группы и они сразу там погибнут.

Такое у них представление, что вся армия – это якобы штурмовики, а ТЦК – это отдельное подразделение штурмовиков. Это их мировоззрение, они не различают пограничников, Вооруженные Силы, рода войск. Для них есть штурмовики, ТЦК и больше никого,

– отметил сотрудник Госпогранслужбы.

Впрочем часто задержанные говорят о дронщиках, просят направить их именно в эти подразделения. Но пока одни пытаются купить "билет" за границу, кто-то выбирает достойный путь – без посредников и фальшивых обещаний. Военные говорят: когда речь идет о выживании страны, времени на сомнения нет.

Люди не понимают, чего они бегут, им не разъясняют, что мы на грани, если мы не остановим это, то умрем как нация,

– подчеркнул сотрудник Госпогранслужбы.

Он добавил, что сегодня лучший выход из мобилизационного процесса – это пойти и мобилизоваться самостоятельно. Выбрать свою бригаду, полк, корпус, найти свое назначение и работать. Не обязательно идти и штурмовать, ведь за 4 года полномасштабного вторжения можно было чему-то научиться.