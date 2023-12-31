С 31 марта граждане Румынии и Болгарии могут пересекать воздушные и морские границы между странами-членами ЕС и другими членами Шенгена без проверок. Решение Совета ЕС стало важным шагом в процессе интеграции обоих государств в полноценное членство в Шенгенской зоне.
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Новый этап евроинтеграции
Это решение является признанием усилий Болгарии и Румынии по внедрению Schengen acquis – то есть законодательства по Шенгену. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила тяжелый труд и заслуги Румынии и Болгарии на пути к полному вхождению в Шенгенскую зону.
Это большой шаг для Болгарии и Румынии, а также для Шенгенской зоны. Обе страны приложили много усилий для достижения этой цели и заслуживают признания,
– заявила Урсула фон дер Ляйен.
Следующим ожидаемым шагом является отмена контроля на сухопутных границах. Это позволит полноценно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону, обеспечив свободное движение людей и товаров.
Что такое Шенгенская зонаСейчас это объединение 27 европейских стран, которые заключили соглашение о свободном движении лиц между собой без пограничных проверок. Эта зона действует как единое государство с едиными правилами въезда и выезда. В общем, Шенген способствует свободному перемещению людей и товаров, имея большое экономическое и социальное значение для Европы.
Источник: Википедия
Контекст: что нужно знать
- Недавно Австрия наконец-то согласилась на "частичное" вступление Болгарии в Шенген, открывая морские и воздушные границы.
- Премьер Болгарии Николай Денков отметил "принципиальную договоренность" после длительных переговоров с Австрией.
- Еврокомиссия обещает поддержку укреплению контроля за внешними границами Европейского Союза, что является ключевым для противодействия нелегальной миграции.
- После 12 лет усилий Болгария отмечает "бесспорный успех" в вопросе Шенгена, по словам Денкова.
- Ранее Австрия и Нидерланды блокировали вступление Болгарии и Румынии в Шенген из-за вопросов нелегальной миграции, однако консенсус таки был достигнут.