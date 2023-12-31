С 31 марта граждане Румынии и Болгарии могут пересекать воздушные и морские границы между странами-членами ЕС и другими членами Шенгена без проверок. Решение Совета ЕС стало важным шагом в процессе интеграции обоих государств в полноценное членство в Шенгенской зоне.

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Новый этап евроинтеграции

Это решение является признанием усилий Болгарии и Румынии по внедрению Schengen acquis – то есть законодательства по Шенгену. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила тяжелый труд и заслуги Румынии и Болгарии на пути к полному вхождению в Шенгенскую зону.

Это большой шаг для Болгарии и Румынии, а также для Шенгенской зоны. Обе страны приложили много усилий для достижения этой цели и заслуживают признания,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Следующим ожидаемым шагом является отмена контроля на сухопутных границах. Это позволит полноценно интегрировать Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону, обеспечив свободное движение людей и товаров.

Что такое Шенгенская зона Сейчас это объединение 27 европейских стран, которые заключили соглашение о свободном движении лиц между собой без пограничных проверок. Эта зона действует как единое государство с едиными правилами въезда и выезда. В общем, Шенген способствует свободному перемещению людей и товаров, имея большое экономическое и социальное значение для Европы.

Источник: Википедия

Контекст: что нужно знать