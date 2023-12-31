З 31 березня громадяни Румунії та Болгарії зможуть перетинати повітряні та морські кордони між країнами-членами ЄС та іншими членами Шенгену без перевірок. Рішення Ради ЄС стало важливим кроком у процесі інтеграції обох держав до повноцінного членства в Шенгенській зоні.

Дивіться також У 2024 році все може змінитись: що суттєво вплине на позицію Європи щодо війни

Новий етап євроінтеграції

Це рішення є визнанням зусиль Болгарії та Румунії у впровадженні Schengen acquis – тобто законодавства щодо Шенгену. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на важкій працю та заслугах Румунії та Болгарії на шляху до повного входження до Шенгенської зони.

Це великий крок для Болгарії та Румунії, а також для Шенгенської зони загалом. Обидві країни доклали багато зусиль для досягнення цієї мети та заслуговують на визнання,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Наступним очікуваним кроком є скасування контролю на сухопутних кордонах. Це дозволить повноцінно інтегрувати Румунію та Болгарію в Шенгенську зону, забезпечивши вільний рух осіб та товарів.

Що таке Шенгенська зона Станом на зараз це об'єднання 27 європейських країн, які уклали угоду про вільний рух осіб між собою без прикордонних перевірок. Ця зона діє як єдина держава з єдиними правилами в'їзду та виїзду. Загалом Шенген сприяє вільному переміщенню людей та товарів, маючи велике економічне та соціальне значення для Європи.

Джерело: Вікіпедія

Контекст: що потрібно знати