Постоянный представитель Украины при ООН Кислица обнародовал текст заявления. Государства выразили абсолютную поддержку суверенитету и независимости Украины.

Зеленский резко отреагировал на чествование Россией памяти убитых украинцев во время Совбеза ООН

Мы решительно осуждаем усиление российских ракетных ударов по территории Украины, целых жилых районах и гражданской инфраструктуре, в течение 25 – 27 июня 2022,

– говорится в сообщении.

Албания, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США подчеркнули, что жертвами ракетных ударов становятся мирные жители. В заявлении упоминается трагедия в ТРЦ Кременчуга. Этот удар назвали предотвращением нападения на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

Постоянные представители шести государств при ООН выразили соболезнования родным погибших. Кроме того, страны выразили обеспокоенность большим количеством жертв гражданского населения.

Примите во внимание! По данным ГСЧС, российские захватчики убили уже 4 731 мирного человека . Также кафиры разрушили более ста тысяч жилых домов.

Государства требуют, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия

Албания, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США потребовали, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия. Также страна-оккупантка должна вывезти живую силу и военную технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Кроме того, в заявлении отметили необходимость проведения объективного, профессионального и независимого расследования. Всех виновных нужно привлечь к ответственности.

Зеленский обратился в Совбез ООН

Владимир Зеленский выступил во время внеочередного заседания Совбеза ООН . Его созвали после ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.

Украинский лидер заявил, что Россия – страна-террористка. Она не имеет права быть в Совбезе ООН.

Зеленский подчеркнул: у организации достаточно сил, чтобы привлечь страну-оккупантку к ответственности. Президент напомнил, что действовать следует немедленно. Зеленский предостерег: если сейчас не наказать Россию, она может перенести террористическую активность на территорию других государств Европы и Азии.

Зеленский обратился в Совбез ООН: смотрите видео