"У нас на это полгода": новый глава МИД Пристайко озвучил задачи по Донбассу

Новоизбранный глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко ставит задачу за полгода кардинально продвинуться в решении ситуации на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ряд компромиссных шагов, в первую очередь, направленных на "восстановление связей с нашим собственным народом", об этом Пристайко сказал во время своего выступления на заседании Верховной Рады.

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Пристайко выразил надежду, что эти шаги при поддержке международного сообщества дадут возможность открыть новую страницу мирного процесса.

Ценой значительных усилий был перезапущен процесс обмена пленными, восстанавливается сообщение в Станице Луганской, восстанавливаем инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты, продолжается работа по созданию системы эффективного информационного сопротивления,

– сказал он.

Следующими шагами, о которых будет думать Украина в случае успеха, будет "модальность возвращения людей к мирной жизни, проведение выборов, амнистия, снятие торговых ограничений и восстановление контроля над нашими границами".

"Пока не так важно, как мы это будем делать: путем привлечения миротворческих миссий, или путем выполнения "Минска". Критически важно другое – у нас на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодовой срок", – подчеркнул Пристайко.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру на должность министра иностранных дел. На первом заседании 29 августа народные депутаты поддержали его назначение 310 голосами.