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      "У нас на це півроку": новий голова МЗС Пристайко озвучив завдання щодо Донбасу

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      Пристайко ставить завдання за півроку кардинально просунутися у вирішенні конфлікту на Донбасі
      Пристайко ставить завдання за півроку кардинально просунутися у вирішенні конфлікту на Донбасі / Радіо Свобода

      Новообраний очільник Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко ставить завдання за півроку кардинально просунутися у вирішенні ситуації на Донбасі.

      Президент України Володимир Зеленський запропонував низку компромісних кроків, найперше, скерованих на "відновлення звязків із нашим власним народом", про це Пристайко сказав під час свого виступу на засіданні Верховної Ради.

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      Пристайко висловив сподівання, ці кроки за підтримки міжнародного співтовариства дадуть можливість відкрити нову сторінку мирного процесу. 

      Ціною значних зусиль було перезапущено процес обміну полоненими, відновлюється сполучення в Станиці Луганській, відновлюємо інфраструктуру та забезпечуємо соціальні виплати, триває робота зі створення системи ефективного інформаційного спротиву,
      – сказав він. 

      Наступними кроками, про які думатиме Україна у арзі успіху, буде" модальність повернення людей до мирного життя, проведення виборів, амністія, зняття торговельних обмежень та відновлення контролю над нашими кордонами". 

      "Наразі не так важливо, як ми це робитимемо: чи шляхом залучення миротворчих місій, чи шляхом виконання "Мінська". Критично важливо інше – у нас на це півроку. Я націлюю дипломатичну службу на цей піврічний термін", – наголосив Пристайко.

      Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради кандидатуру на посаду міністра закордонних справ. На першому засіданні 29 серпня народні депутати підтримали його призначення 310 голосами.

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Війна на Донбасі Вадим Пристайко МЗС України
      Джерело: 24 канал
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