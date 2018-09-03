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Шесть привычек, которые помогут стать счастливее

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Как привычки помогут стать счастливее
Как привычки помогут стать счастливее / huffingtonpost.com

Ученые из Гарварда провели исследование, в ходе которого выделили несколько привычек, что положительно повлияют на продолжительность жизни, уровень счастья и здоровья.

В эксперименте приняли участие 800 человек, пишет My Domaine. Ученые на протяжении их жизни наблюдали за их привычками, чтобы изучить факторы, которые хорошо влияют на самочувствие.

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1. Отказ от курения и алкоголя

Эти привычки ускоряют старение, негативно влияют на физическое и психическое здоровье респондентов.

2. Детство

Эксперимент показал, что у тех людей, которые имели счастливое детство, было больше шансов достичь успеха в будущем. А вот те дети, которых недолюбливали в детстве, имели возможность повысить уровень счастья с помощью любящего партнера или близкого друга.

Щасливо дитинство – щасливе життя
Счастливое детство – счастливая жизнь

3. Умение решать проблемы

Человек становится несчастливым, когда обвиняет других в своих проблемах и предпочитает пассивно-агрессивное поведение. Такие действия вызывают депрессию. Чтобы увеличить уровень счастья необходимо смотреть на проблемы с юмором и оптимизмом.

4. Эмоциональная интеллигентность

Больше шансов прожить счастливую жизнь было у тех, кто умел находить общий язык с собеседниками. А чтобы повысить уровень счастья, исследователи установили, что необходимо находить новых друзей и часто общаться с людьми.

5. Образование

Более счастливыми себя чувствовали те участники эксперимента, которые получили высшее образование, чем те, кто не окончил высшее учебное заведение.

Освіта – елемент щастя
Образование – элемент счастья

6. Желание помогать другим

Ученые из Гарварда установили: люди, которые бескорыстно помогали другим людям, были в 6 раз счастливее чем те, кто этого не делал.

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Теги: LifeStyle Здоровье Мотивация Психология
Источник: 24 Канал
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