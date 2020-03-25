12:09
25 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Шесть сел на Тернопольщине из-за коронавируса заблокировали полицейские

      - Читати новину українською

      На Тернопольщине 25 марта умер мужчина, контактировавший со священником с Covid-2019. После в село Швейка и еще 5 других перекрыли въезды и выезды.

      Сейчас пункты Швейка, Ковалевка и 4 других заблокированы. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

      К теме В Тернопольской области подтвердили первую смерть от коронавируса

      Дело в том, что коронавирус обнаружили у местного священника, который не так давно проводил обряд похорон. На этом мероприятии присутствовали около 70 человек. Среди них был в том числе и 68-летний мужчина, который скончался в больнице от коронавируса.

      Сам священник находится в реанимации Тернопильскои клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь.

      По данным следствия, с начала марта священник контактировал близко с 500 лицами во время различных религиозных обрядов. Всех этих людей просят немедленно обратиться по телефонам 102 или 103.

      Где расположено село Швейка и прилегающие к нему населенные пункты

       

      Главные новости 24 марта: 100 случаев коронавируса в Украине и почасовая оплата врачам
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Антон Геращенко Тернополь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Коронавирусный срез для власти. Украинцы снова сами в этой борьбе?
      Юрій Бутусов
      сегодня , 10:03 Мы слишком поздно вспомнили о медиках
      Віталій Портников
      сегодня , 09:04 Тарифы на электроэнергию для предприятий 2020: как формируется цена
      Юлія Поскробок
      сегодня , 08:40 Самое слабое звено: почему для России мировой кризис может стать концом
      Ель Мюрид
      сегодня , 07:10 Карантин против экономики: сколько выдержит мир
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук