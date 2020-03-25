Шесть сел на Тернопольщине из-за коронавируса заблокировали полицейские

На Тернопольщине 25 марта умер мужчина, контактировавший со священником с Covid-2019. После в село Швейка и еще 5 других перекрыли въезды и выезды.

Сейчас пункты Швейка, Ковалевка и 4 других заблокированы. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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Дело в том, что коронавирус обнаружили у местного священника, который не так давно проводил обряд похорон. На этом мероприятии присутствовали около 70 человек. Среди них был в том числе и 68-летний мужчина, который скончался в больнице от коронавируса.

Сам священник находится в реанимации Тернопильскои клинической больницы в тяжелом состоянии под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь.

По данным следствия, с начала марта священник контактировал близко с 500 лицами во время различных религиозных обрядов. Всех этих людей просят немедленно обратиться по телефонам 102 или 103.

Где расположено село Швейка и прилегающие к нему населенные пункты