Шість сіл на Тернопільщині через коронавірус заблокували поліцейські

На Тернопільщині 25 березня помер чоловік, що контактував зі священником з Covid-2019. Опісля до села Швейків та ще 5 інших перекрили в'їзди і виїзди.

Наразі пункти Швейків, Ковалівка та 4 інших заблоковані. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

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Річ у тім, що коронавірус виявили у місцевого священника, який не так давно проводив обряд похорону. На цьому дійстві були присутніми майже 70 осіб. Серед них був зокрема і 68-річний чоловік, який помер у лікарні від коронавірусу.

Сам священик перебуває у реанімації Тернопільскоі клінічної лікарні в важкому стані під апаратом штучної вентиляції легень. Лікарі борються за його життя.

За даними слідства, з початку березня священик контактував близько з 500 особами під час різних релігійних обрядів. Усіх цих людей просять негайно звернутися за телефонами 102 чи 103.

Де розташоване село Швейків і прилеглі до нього населені пункти