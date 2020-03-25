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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Шість сіл на Тернопільщині через коронавірус заблокували поліцейські

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      Шість сіл перекрили / Ілюстративне фото / Дмитра Балінова

      На Тернопільщині 25 березня помер чоловік, що контактував зі священником з Covid-2019. Опісля до села Швейків та ще 5 інших перекрили в'їзди і виїзди.

      Наразі пункти Швейків, Ковалівка та 4 інших заблоковані. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

      До теми У Тернопільській області підтвердили першу смерть від коронавірусу

      Річ у тім, що коронавірус виявили у місцевого священника, який не так давно проводив обряд похорону. На цьому дійстві були присутніми майже 70 осіб. Серед них був зокрема і 68-річний чоловік, який помер у лікарні від коронавірусу.

      Сам священик перебуває у реанімації Тернопільскоі клінічної лікарні в важкому стані під апаратом штучної вентиляції легень. Лікарі борються за його життя. 

      За даними слідства, з початку березня священик контактував близько з 500 особами під час різних релігійних обрядів. Усіх цих людей просять негайно звернутися за телефонами 102 чи 103.

      Де розташоване село Швейків і прилеглі до нього населені пункти

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Здоров'я Новини Здоров'я Антон Геращенко Тернопіль Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні
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