Буду делать все, для победы, – Шевченко

Бывший тренер национальной сборной Украины рассказал, какими будут его новые обязанности. Об этом он сказал в комментарии журналистам 24 канала.

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Быть послом UNITED 24 – это большая честь для меня. Я горжусь нашей страной, нашим народом, нашим президентом. Сегодня я встретился с президентом и он попросил меня стать послом. Я понимаю, какая это большая ответственность. Я все буду делать, чтобы наша родная земля выиграла в этой войне,

– подчеркнул экс-футболист.

Шевченко рассказал, что UNITED 24 – это платформа, которая позволит объединить все фонды в одно целое. Это позволит развивать три главных направления:

оборону,

медицину,

инфраструктуру.

По словам звезды украинского футбола, сегодня очень много фондов, которые не доходят до Украины. Поэтому одним из приоритетов президента Владимира Зеленского является сделать так, чтобы эти фонды начали помогать Украине.

Что будет делать Шевченко в UNITED 24

Я буду участвовать в мероприятиях, которые будут организованы. Буду предлагать собственные инициативы. 23 мая в Милане состоится матч, в котором я буду участвовать. Один из лотов продадут, а деньги отправят на UNITED 24,

– рассказал экс-футболист.

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Он также рассказал о следующих важных событиях в рамках проекта. В частности, 8 июня в Лондоне состоится благотворительный ужин и аукцион. Часть средств будет направлена на помощь Украине. Кроме того, на 12 июня запланирован благотворительный футбольный матч в Лондоне. Сейчас эти события приоритетны для Шевченко.

Напомним, 18 мая Зеленский сообщил, что Шевченко стал первым послом UNITED 24. После встречи со звездой футбола глава государства отметил, что у Шевченко огромное доверие на международной арене. Поэтому теперь его задача рассказывать правду о войне в Украине и своим авторитетом увеличивать международную поддержку нашего государства.

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