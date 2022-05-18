Робитиму все, для перемоги, – Шевченко

Колишній тренер національної збірної України розповів, якими будуть його нові обов'язки. Про це він сказав у коментарі журналістам 24 каналу.

До теми Андрій Шевченко став першим амбасадором UNITED 24

Бути послом UNITED 24 – це велика честь для мене. Я пишаюся нашою країною, нашим народом, нашим президентом. Сьогодні я зустрівся з президентом і він попросив мене стати послом. Я розумію, яка це велика відповідальність. Я все буду робити, щоб наша рідна земля виграла у цій війні,

– наголосив ексфутболіст.

Шевченко розповів, що UNITED 24 – це платформа, яка дасть змогу об'єднати всі фонди в одне ціле. Це дозволить розвивати три головні напрямки:

оборону,

медицину,

інфраструктуру.

За словами зірки українського футболу, сьогодні є дуже багато фондів, які не доходять до України. Тому одним з пріоритетів президента Володимира Зеленського є зробити так, щоб ці фонди почали допомагати Україні.

Що робитиме Шевченко в UNITED 24

Я братиму участь у заходах, які будуть організовувати. Буду пропонувати власні ініціативи. 23 травня у Мілані відбудеться матч, в якому я братиму участь. Один з лотів продадуть, а гроші відправлять на UNITED 24,

– розповів ексфутболіст.

Важливо Мессі, Шевченко та інші зірки проведуть благодійний матч, щоб допомогти біженцям із України

Він також розповів про наступні важливі події в межах проєкту. Зокрема, 8 червня в Лондоні відбудеться благодійна вечеря та аукціон. Частину коштів відправлять на допомогу Україні. Крім того, на 12 червня запланований благодійний футбольний матч у Лондоні. Зараз ці події є пріоритетними для Шевченка.

Нагадаємо, 18 травня Зеленський повідомив, що Шевченко став першим послом UNITED 24. Після зустрічі з зіркою футболу глава держави зазначив, що Шевченко має величезну довіру на міжнародній арені. Тому тепер йому завданням є розповідати правду про війну в Україні та своїм авторитетом збільшувати міжнародну підтримку нашої держави.

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