НБУ пока не видит пересечения предельных размеров курса, чтобы была необходимость реагировать на колебания гривны. По крайней мере, так считает новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Он добавляет: курс пока показывает положительные тенденции в сторону укрепления гривны.

Об этом новый глава НБУ Кирилл Шевченко заявил на своем первом брифинге, пишет 24 канал.

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Мы не видим ни одних сегодня каких-то предельных размеров курса для того, чтобы Нацбанк должен реагировать на такие колебания. Колебания находятся в абсолютно нормальных пределах,

– сказал Шевченко.

При этом он отметил, что 20 июля в конце банковского дня наблюдался тренд в сторону укрепления гривны. "Поэтому мы не выходили на рынок. Потому что мы не видели никаких оснований", – добавил глава НБУ.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины в течение недели 13 – 17 июля 2020 года не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке. Отказ от интервенций зафиксирован впервые с недели 17-21 сентября 2018 года.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 976,9 млн долларов и продал на 2 944,0 млн. долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1 032,9 млн долларов.

Отметим, ранее политика НБУ на валютном рынке заключалась в сглаживании резких колебаний в ту или другую сторону.