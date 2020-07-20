Шевченко объяснил, почему НБУ отказался сдерживать падение гривны
НБУ пока не видит пересечения предельных размеров курса, чтобы была необходимость реагировать на колебания гривны. По крайней мере, так считает новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Он добавляет: курс пока показывает положительные тенденции в сторону укрепления гривны.
Об этом новый глава НБУ Кирилл Шевченко заявил на своем первом брифинге, пишет 24 канал.
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Мы не видим ни одних сегодня каких-то предельных размеров курса для того, чтобы Нацбанк должен реагировать на такие колебания. Колебания находятся в абсолютно нормальных пределах,
– сказал Шевченко.
При этом он отметил, что 20 июля в конце банковского дня наблюдался тренд в сторону укрепления гривны. "Поэтому мы не выходили на рынок. Потому что мы не видели никаких оснований", – добавил глава НБУ.
Что этому предшествовало
Национальный банк Украины в течение недели 13 – 17 июля 2020 года не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке. Отказ от интервенций зафиксирован впервые с недели 17-21 сентября 2018 года.
По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 976,9 млн долларов и продал на 2 944,0 млн. долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1 032,9 млн долларов.
Отметим, ранее политика НБУ на валютном рынке заключалась в сглаживании резких колебаний в ту или другую сторону.
Что такое Валютная интервенция?Это значительное разовое целенаправленное воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое путем продажи или закупки банком крупных партий иностранной валюты.
Валютная интервенция осуществляется для регулирования курса иностранных валют в интересах государства.