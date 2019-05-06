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      Шевчука могут уволить с должности главы Конституционного суда

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      Шевчука могут уволить с должности главы Конституционного суда
      Шевчука могут уволить с должности главы Конституционного суда / Фото из открытых источников

      Станислав Шевчук может потерять кресло главы Конституционного суда, а также должность судьи КС из-за системных нарушений. Это станет известно 14 мая на специальном заседании, где будет рассматриваться заключение Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики.

      Так, в заключении комиссия Конституционного Суда сочла достаточными основания для увольнения главы, как узнали журналисты Bihus.info от собственных источников.

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      В документе говорится, что его могут уволить "в связи с совершением им существенного дисциплинарного проступка, грубым и системным пренебрежением своими обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи Конституционного суда Украины и показало его несоответствие занимаемой должности".

      Судьей и главой КСУ Станиславом Шевчуком были допущены нарушения, а именно издания незаконных распоряжений, политизации деятельности Конституционного суда Украины, игнорирование прав судей, нарушение конституционных гарантий.

      Однако на сайте Конституционного суда пока нет никакой информации ни о заключении комиссии, ни о специальном заседании суда. Сам Станислав Шевчук 2 и 3 мая взял отпуск.

      Отметим, что в заявлении собрания судей КС отмечено, что даже досрочное увольнение главы суда не сможет сорвать инаугурацию новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Заявление поддержали 12 из 18-ти судей КС.

      Что известно о скандальном Станиславе Шевчуке?Станислав Шевчук – это украинский юрист, доктор юридических наук, Судья Европейского Суда по правам человека. 13 марта 2014 года его избрали по квоте Верховной Рады судьей Конституционного Суда Украины. 21 февраля 2018 года он занял должность Главы Конституционного Суда Украины.

      Глава Конституционного суда Станислав Шевчук с начала года попал сразу в несколько скандальных историй. В частности, именно ему вменяют ответственность за отмену статьи о незаконном обогащении. Также несколько судей обвинили Шевчука в системных нарушениях законодательства и дисциплины. Письмо с призывом уйти с должности Главы судьи адресовали своим коллегам по КСУ.

      К тому же, журналисты программы "Схемы" выяснили, что 13 марта Шевчук встречался с адвокатом олигарха Игоря Коломойского, а параллельно представителем Владимира Зеленского Андреем Богданом. 18 апреля в повестке дня КСУ стоял вопрос отмены люстрации, как предполагают в СМИ, после огласки информации о встрече Богдана, который, кстати, попадает под нее, с Шевчуком – его отложили.

      3 апреля Центр противодействия коррупции сообщил, что Шевчуку отказали в визе Соединенных штатов Америки.

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      Теги: Новости Украины Коррупция Конституционный суд Расследования Судьи
      Источник: 24 канал
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