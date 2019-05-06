Шевчука можуть звільнити з посади голови Конституційного суду

Станіслав Шевчук може втратити крісло голови Конституційного суду, а також посаду судді КС через системні порушення. Це стане відомо 14 травня на спеціальному засіданні, де розглядатимуть висновок Постійної комісії з питань регламенту та етики.

Так, у висновку комісія Конституційного Суду визнала достатніми підстави для звільнення голови, як дізналися журналісти Bihus.info від власних джерел.

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У документі йдеться, що його можуть звільнити "у зв'язку з вчиненням ним істотного дисциплінарного проступку, грубим та системних нехтуванням своїми обов'язками, що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України та показало його невідповідність займаній посаді".

Суддею і головою КСУ Станіславом Шевчуком були допущені порушення, а саме видання незаконних розпоряджень, політизації діяльності Конституційного суду України, ігнорування прав суддів, порушення конституційних гарантій.

Проте на сайті Конституційного суду наразі немає жодної інформації ані про висновок комісії, ані про спеціальне засідання суду. Сам Станіслав Шевчук 2 та 3 травня взяв відпустку.

Зазначимо, що у заяві зборів суддів КС наголошено, що навіть дострокове звільнення голови суду не зможе зірвати інавгурацію новообраного Президента Володимира Зеленського. Заяву підтримали 12 з 18-ти суддів КС.

Що відомо про скандального Станіслава Шевчука? Станіслав Шевчук – це український юрист, доктор юридичних наук, Суддя Європейського Суду з прав людини. 13 березня 2014 року його обрали за квотою Верховної Ради суддею Конституційного Суду України. 21 лютого 2018 року він посів посаду Голови Конституційного Суду України.



Голова Конституційного суду Станіслав Шевчук з початку року потрапив одразу у кілька скандальних історій. Зокрема, саме йому закидають відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення. Також кілька суддів звинуватили Шевчука у системних порушеннях законодавства та дисципліни. Лист із закликом піти з посади Голови судді адресували своїм колегам по КСУ.



До того ж, журналісти програми "Схеми" з’ясували, що 13 березня Шевчук зустрічався з адвокатом олігарха Ігоря Коломойського, а паралельно представником Володимира Зеленського Андрієм Богданом. 18 квітня у порядку денному КСУ стояло питання скасування люстрації, як припускають у ЗМІ, після розголосу інформації про зустріч Богдана, який, до речі, потрапляє під неї, з Шевчуком – його відклали.



3 квітня Центр протидії корупції повідомив, що Шевчуку відмовили у візі Сполучених штатів Америки.