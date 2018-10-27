Щемящая история: украинцы осуществили мечту незрячего из психоневрологического интерната

Пользоваться интернетом, слушать аудиокниги или просто осуществлять банковские операции на смартфоне – для большинства – это обыденность, для других – мечта. Позволить себе такой девайс подопечный психоневрологического интерната Дмитрий Радчук не мог. Но неожиданная встреча и неравнодушие украинцы – таки воплотили его мечту в жизнь.

Дмитрий Радчук уже 21 год живет в психоневрологическом интернате в поселке Довбыш Житомирской области. Его отец был наркозависимым, брат близнец Дмитрия умер в утробе матери. Мужчина родился слепым и с детским церебральным параличом. Мать научила сына любить жизнь, несмотря ни на что.

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А еще она научила сына любить книги и читать вслух, чтобы разрабатывать речевой аппарат. Мама умерла, когда мальчику было 11. Но в интернате от хорошей привычки не избавился, его любит слушать персонал.

Дмитрий Радчук

Этот обычный для Дмитрия процесс чтения очень поразил посетительницу.

Я не смогла пройти мимо, потому что в отличие от других ребят, он сидел с книгой шрифтом Брайля и вдохновенно читал повесть медсестре, которая слушала,

– поделилась журналистка издания "Факты" Дария Горская.

История Дмитрия и его любовь к жизни настолько поразили женщину, что та написала пост в Facebook. Она и не думала, что ее рассказ вызовет такой ажиотаж. Люди начали соглашаться помочь. И здесь мужчина вспомнил, что давно мечтал о смартфоне, чтобы слушать аудиокниги или осуществлять банковские операции.

За 5-6 дней мы собрали 2800 гривен. Как раз получилось, что телефон, который нужен Дмитрию, как раз стоил такую ​​сумму,

– сказала Горская.

Интересно, что мастер, который адаптирует телефон для незрячих – и сам такой, он учился с Дмитрием в школе. Через неделю смартфон был готов. Благодаря специальной программе с голосовыми инструкциями устройство координирует Дмитрию действия.

Дмитрий давно мечтал о смартфоне

Дмитрий – счастлив. И уверен, если верить в добро и собственные мечты, то они обязательно осуществятся.

"Никогда не расстраивайтесь, потому что если вы поставили себе цель – надо ее достичь", – рассказал подопечный психоневрологического интерната в Довбыше Дмитрий Радчук.