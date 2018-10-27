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      Щемлива історія: українці здійснили мрію незрячого з психоневрологічного інтернату

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      Користуватись інтернетом, слухати аудіокниги чи просто здійснювати банківські операції на смартфоні – для більшості – це буденність, для інших – мрія. Дозволити собі такий девайс підопічний психоневрологічного інтернату Дмитро Радчук не міг. Але несподівана зустріч і небайдужість українців – таки втілили його мрію у життя.

      Дмитро Радчук вже 21 рік мешкає у психоневрологічному інтернаті в селищі Довбиш на Житомирщині. Його батько був наркозалежним, брат близнюк Дмитра помер у лоні матері. Чоловік народився незрячим і з дитячим церебральним паралічем. Мати навчила сина любити життя, незважаючи ні на що.

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      А ще вона навчила сина любити книги та читати вголос, щоб розробляти мовленнєвий апарат. Мама померла, коли хлопцю було 11. Але в інтернаті хорошої звички не позбувся, його любить слухати персонал.


      Дмитро Радчук

      Цей буденний для Дмитра процес читання дуже вразив відвідувачку.

      Я не змогла пройти повз нього, бо на відміну від інших хлопців, він сидів з книгою шрифтом Брайля і натхненно читав повість медсестрі, яка слухала,
      – поділилась журналістка видання "Факти" Дарія Горська.

      Журналістку Дарію Горську історія Дмитра і його любов до життя настільки вразили, що та написала пост у Facebook. Вона і не думала, що її розповідь спричинить такий ажіотаж. Люди почали зголошуватись допомогти. І тут чоловік згадав, що давно мріяв про смартфон, аби слухати аудіокниги чи здійснювати банківські операції.

      За 5-6 днів ми зібрали 2800 гривень. Якраз вийшло, що телефон, який потрібен Дмитру, якраз коштував таку суму,
      – сказала Горська.

      Цікаво, що майстер, який адаптує телефон для незрячих – і сам такий, він вчився з Дмитром у школі. Через тиждень смартфон був готовий. Завдяки спеціальній програмі з голосовими інструкціями пристрій координує Дмитрові дії.


      Дмитро давно мріяв про смартфон

      Дмитро – щасливий. І впевнений, якщо вірити у добро і власні мрії, то вони обов'язково здійсняться.

      "Ніколи не розчаровуйтесь, бо якщо ви поставили собі ціль – треба її досягти", – розповів підопічний психоневрологічного інтернату в Довбиші Дмитро Радчук.

      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини України Новини Житомира благочинність
      Джерело: 24 канал
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