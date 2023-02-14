Сеть тронуло фото влюбленной пары из Бахмута. Военные держатся за руки и идут по центру несокрушимого города. Авторы щемящего фото Константин и Власть Либеровы, пишет 24 Канал.
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Ни один оккупант не способен изменить ценностей украинцев. Ибо, несмотря на всю боль и ужасы войны, мы знаем, что воля, любовь и жажда жизни – победят.
Украинские военные сегодня в Бахмуте / Фото Константин и Влада Либеровы
Трогательное видео ко Дню Валентина от Минобороны
В Министерстве обороны опубликовали трогательное фото ко Дню Валентина.
Враг хочет забрать у нас все – нашу свободу, нашу жизнь, нашу любовь. Но мы не сдаемся! Да, трудно влюбляться, когда завтра на фронт. Трудно, но стоит,
– подписали видео в ведомстве.
Видео ко Дню влюбленных:
Актуально о ситуации у Бахмута
- оккупанты не оставляют попыток окружить Бахмут. В ВСУ отмечают, что единственные успехи врага, которыми тот может похвастаться, – это буквально продвижение на несколько метров вперед.
- На Бахмутском направлении вагнеровцы усилили мотострелковыми подразделениями одной из бригад регулярной армии России.
- Россияне заявили о захвате села Красная Гора вблизи Бахмута Донецкой области. Впрочем, командование ВСУ эту информацию опровергло.