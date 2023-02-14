Сеть тронуло фото влюбленной пары из Бахмута. Военные держатся за руки и идут по центру несокрушимого города. Авторы щемящего фото Константин и Власть Либеровы, пишет 24 Канал.

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Ни один оккупант не способен изменить ценностей украинцев. Ибо, несмотря на всю боль и ужасы войны, мы знаем, что воля, любовь и жажда жизни – победят.

Украинские военные сегодня в Бахмуте / Фото Константин и Влада Либеровы

Трогательное видео ко Дню Валентина от Минобороны

В Министерстве обороны опубликовали трогательное фото ко Дню Валентина.

Враг хочет забрать у нас все – нашу свободу, нашу жизнь, нашу любовь. Но мы не сдаемся! Да, трудно влюбляться, когда завтра на фронт. Трудно, но стоит,

– подписали видео в ведомстве.

Видео ко Дню влюбленных:

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