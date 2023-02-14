Мережу зворушило фото закоханої пари з Бахмута. Військові тримаються за руки і йдуть по центру незламного міста. Автори щемливого фото – Костянтин та Влада Ліберови, пише 24 Канал.

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Жоден окупант не здатний змінити цінностей українців. Бо попри весь біль та жахи війни, ми знаємо, що воля, любов та жага до життя – переможуть.

Українські військові сьогодні у Бахмуті / Фото Костянтин та Влада Ліберови

Зворушливе відео до Дня Валентина від Міноборони

У Міністерстві оборони опублікували зворушливе фото до Дня Валентина.

Ворог хоче забрати у нас все – нашу свободу, наше життя, нашу любов. Але ми не здаємося! Так, важко закохуватись, коли завтра на фронт. Важко, але варто,

– підписали відео у відомстві.

Відео до Дня закоханих:

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