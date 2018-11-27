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      Що зміниться після запровадження кримінальної відповідальності за п'янку за кермом

      ЦРУ. За кадром 194 Читати новину українською

      Про своє ставлення до водіїв, які сідають напідпитку за кермо, я висловлювалася не раз. І от нарешті, депутати звернули увагу на п'яних водіїв і трансформували адміністративну відповідальність за водіння у нетверезому стані – на кримінальну.

      Проте цей блог я хочу розпочати з цифр.

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      За півроку, тобто з січня по червень 2018 року, з вини п’яних водіїв в Україні сталося понад дві тисячі ДТП, із них понад 340 – із потерпілими. Статистику за цілий рік Нацполіція ще тільки готує, і, підозрюю, що ці цифри будуть не менш красномовними.

      Враховуючи той факт, що чимала кількість отаких ДТП напідпитку не була належним чином зафіксована, і винуватцям вдалося уникнути відповідальності. Нагадаю лише пару випадків, аби не бути голослівною. Пам'ятаєте гучну новорічну історію про ДТП за участю судді Усатова під Києвом? Він виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з іншим автомобілем.

      Судді хоч би що, а от іншого водія госпіталізували з серйозними травмами. Правоохоронці, які прибули на місце ДТП, все ж таки змусили Усатова пройти тест та виявили у сім разів перевищену норму алкоголю в крові. Тоді ще дружина судді приїхала на місце події та намагалась відвезти його якомога далі у кареті швидкої, та їй завадили свідки.

      І от чим завершилася ця історія? Бінго – Усатов не сплатив ані копійки штрафу. Його справу про п'яне ДТП волинили доти, доки не спливли терміни притягнення до адміністративної відповідальності та врешті закрили. Неприємні дива в нашій судовій системі трапляються, але головна новина на сьогодні навіть не це.


      ДТП за участю судді Усатова під Києвом

      Відповідальність за п'янку за кермом незабаром вже стане не адміністративною, а кримінальною. Щоправда, саджати за ґрати за це, все ж таки, не будуть, звісно якщо пригода обійшлася без жертв, а от якщо поліція схопить на гарячому – штраф впаяють недитячий. Від однієї до двох тисяч неоподаткованих мінімумів, на сьогодні це суми від 17 до 34 тисяч гривень. Ну і водійських посвідчень, погрожують, позбавлятимуть сходу на три роки.

      Такі нововведення прописали у законі "Про кримінальні проступки", який напередодні ухвалили парламентарії. Ініціатива непогана, але її запровадження відклали аж до 2020 року.

      Але виникає інше резонне питання – лише дві тисячі офіційно зареєстрованих п'яних аварій за півроку, а скільки їх незареєстрованих, і ще, по суті, цілий рік анархії у цій сфері. Та й взагалі, за цей рік може багато чого статися, навіщо така пауза у справді важливій ініціативі. Річ у тому, що в документі про так звані кримінальні проступки запхали покарання за п'яне водіння, і це не єдина і не головна його новація.

      Одним із лобістів документу виступило МВС, а головною метою було: розвантажити слідчих поліції від дрібних справ, аби вони могли займатися справжніми розслідуваннями, а не розпорошуватися по дрібницях, таких як шахрайство та крадіжки.

      З плюсів – спрощена процедура розслідування проступків. Зокрема поліцейські без додаткових санкцій отримають право на внесення проступку до ЄРДР, медичне обстеження підозрюваних, вилучення доказів та затримання підозрюваного. Нетверезих осіб – до 24 годин, а особливо небезпечних та схильних до втечі – на 72 години.

      Крім того, розслідувати проступки вони мають впродовж 72 годин, максимум місяця, а не так як сьогодні – ці справи через бюрократію тягнуться нескінченно. До речі, у випадку із п'янчугами за кермом – прекрасна норма.

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      До сьогодні поліцейські не мали права їх затримувати, а максимум на що були здатні – це складати адмінпротокол. Вилучати машину не мали права. А далі – вільний птах, хочеш – сідай за кермо та такий же п'яний їдь собі додому. Дуже хочеться, аби ці зміни діяли. На жаль, чекати реалізації цих законодавчих змін довго, тож поки спробуємо почати із себе. 

      Автор: Татьяна Мартынюк
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Аварии и ДТП Судьи ЦРУ. За кадром
      Источник: 24 канал
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