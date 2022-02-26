Глава Минобороны Украины добавил, что из-за краха плана о стремительном наступлении крупными колоннами агрессор был вынужден изменить планы. Они стали чаще привлекать ДРГ и десант.

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Министр обороны обратился к украинцам за помощью

Резников подчеркнул, что украинская армия и территориальная оборона эффективно их обезвреживают, однако им необходима помощь. Главная цель – иметь возможность действовать на опережение. Поэтому министр призвал украинцев действовать следующим образом:

Прежде всего, обращать внимание на подозрительных людей, которые устанавливают маяки, наносят метки или не способны четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте. Резников подчеркнул, что таких лиц необходимо задерживать либо самостоятельно, либо обращаться в территориальную оборону.

Эти люди могут знать немало полезной информации. Особенно это важно, поскольку в Киеве, Харькове и других украинских городах работают так называемые корректировщики, которые способны навести огонь на дома украинцев или проложить дорогу войскам России. По сути, они глаза врага.

Отдельно министр обороны обратился к тем, кто сознательно сотрудничает с оккупантами или, возможно, введен в заблуждение обещаниями о деньгах.

За двое суток российские изверги убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены. В таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать живыми. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно,

– подчеркнул Резников.

Министр также обнародовал специальную просьбу к жителям украинских сел и небольшим городкам: уничтожать колонны российской бронетехники. Это заявление также касается тех, кто будет иметь подходящий случай. Дело в том, что после колонн бронетехники позже уйдет колонна с топливом. Поэтому ее нужно задержать или сжечь, тогда российские танки просто остановятся, а наши войска их захватят и используют против врага.

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