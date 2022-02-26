Глава Міноборони України додав, що через крах плану про стрімкий наступ великими колонами агресор був вимушений змінити плани. Вони почали частіше залучати ДРГ і десант.

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Міністр оборони звернувся до українців по допомогу

Резніков наголосив, що українська армія і територіальна оборона ефективно їх знешкоджують, проте їм необхідна допомога. Головна мета – мати можливість діяти на випередження. Тому міністр закликав українців діяти наступним чином:

  • Перш за все звертати увагу на підозрілих людей, які встановлюють маяки, наносять мітки або не здатні чітко пояснити ціль свого перебування у певному місці. Резніков наголосив, що таких осіб необхідно затримувати або самостійно, або звертатися до територіальної оборони.
  • Ці люди можуть знати чимало корисної інформації. Особливо, це важливо, оскільки у Києві, Харкові та інших українських містах працюють так звані коригувальники, які здатні навести вогонь на домівки українців чи прокласти дорогу військам Росії. По суті, вони є очима ворога.
Окремо міністр оборони звернувся до тих осіб, які свідомо співпрацюють з окупантами чи, можливо, введені в оману обіцянками про гроші.

За дві доби російські нелюди вбили майже двісті мирних громадян, з них – трьох дітей. Ще 33 дитини поранені. За таких обставин вас просто можуть не схотіти або не встигнути затримати живими. Відмовтеся від злочинних намірів, поки не пізно,
– наголосив Резніков.

Міністр також оприлюднив спеціальне прохання до жителів українських сіл і невеликих містечок: нищити колони російської бронетехніки. Ця заява також стосується тих, хто буде мати відповідну нагоду.

Річ у тому, що після колон бронетехніки пізніше піде колона з паливом.Тому її треба затримати або спалити, тоді російські танки просто зупиняться, а наші війська їх захоплять і використають проти ворога.

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