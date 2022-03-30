Служба безопасности Украины опубликовала очередной разговор пленника с матерью. В разговоре с близкими пленные солдаты рассказывают много интересного.

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Сдача оккупанта в плен

Пленный рассказал матери, что сдача в плен – его инициатива. Он не хотел, чтобы его ликвидировали ВСУ, ведь об эффективности украинских воинов он уже слышал. За побег его могли убить свои же, поэтому такого варианта он не рассматривал.

При первой возможности оккупант "отстал от строя" и сдался. Также он сообщил матери, что русская армия в Украине убивает мирных людей.

Разговор оккупанта с матерью: видео

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