Служба безпеки України опублікувала чергову розмову полоненого окупанта з матір'ю. У розмові з близькими полонені солдати розповідають багато цікавого.

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Здача окупанта у полон

Полонений розповів матері, що здача у полон – його ініціатива. Він не хотів, щоб його ліквідували ЗСУ, адже про ефективність українських воїнів він вже чув. За втечу його могли вбити свої ж, тому такого варіанту він не розглядав.

При першій можливій нагоді окупант "відстав від строю" та здався. Також він повідомив матері, що російська армія в Україні вбиває мирних людей.

Розмова окупанта з матір'ю: відео

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