Так, Шольц заявил, что хочет снова поговорить с Путиным. Когда это произойдет, он не ответил.

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Прошло некоторое время с момента моего последнего телефонного звонка. Но я намерен снова поговорить с Путиным в свое время,

– сказал канцлер.

Шольц знает, что для "справедливого мира" требуется полный вывод российских войск из Украины. Он предупредил, что Россия должна понять, не может идти речь о каком-то "холодном мире", где нынешняя линия фронта становится новой "границей" между Россией и Украиной. Это только узаконит путинский грабеж.

Шольц уклонился от вопроса о Крыме

Канцлер четко не ответил, касается ли это и Крыма, оккупированного Россией с 2014 года. Когда его спросили, касается ли его условие Крыма, он повторил заявление: "Вывод войск", отметив, что Запад не формулирует, каких договоренностей хочет достичь Украина.

Кроме того, Шольц уклонился от ответа на вопрос, следует ли сбрасывать президента Росси. Сказал, что не верит в такие спекулятивные вопросы. Подытожил, что должно быть соглашение между правительствами Москвы и Киева.